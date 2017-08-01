В Казань прилетел гейтман Южноморавского края Чехии

В столицу Татарстана с рабочим визитом прилетел гейтман Южноморавского края Чехии Богумил Шимек. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

В аэропорту гостя встретил исполняющий обязанности президента республики Алексей Песошин.

Ожидается, что Шимек встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Также отмечается, что у него в рамках рабочего визита предусмотрена обширная программа мероприятий.

Напомним, что делегация Южноморавского края уже посещала Татарстан в прошлом году. А в 2014 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Южноморавским краем (г.Брно).