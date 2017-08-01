В Казани признали банкротом семь газетных киосков

В Казани сеть газетных киосков «Горпечать», принадлежащая межрегиональной группе «Альянс» признана банкротом, сообщает газета «Коммерсант». Арбитражный суд РТ открыл конкурсное производство в отношении имущества Горпечати.

Сообщается, что на данный момент требования кредиторов составляют 17,6 млн рублей, однако заявки от контрагентов продолжают поступать.

Сеть «Горпечать» значительно сократилась. В 90-е годы, когда сеть принадлежала муниципалитету, в Казани было около 250 киосков «Горпечати». Сейчас в Казани, по данным «ДубльГис», под этим брендом работают не более 60 киосков. При этом ранее в ГК «Альянс» заявляли, что у «Горпечати» порядка 112 договоров аренды земли с муниципалитетом. После смены собственника в киосках стали активно продавать непрофильную продукцию: сигареты, хлеб, косметические средства.