В Казани начали разбирать сгоревший год назад ресторан «Нарат»

Владельцы здания добились от страховой компании выплаты в 45 млн рублей

В Казани начали разбирать остов сгоревшего больше года назад ресторана "Нарат" неподалеку от озера Лебяжье, работы начали после выигранного владельцами здания суда у страховых компаний. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Поскольку поджигателей ресторана не нашли, владельцы сожженного здания - руководители компании "Вариант" - Вадим Богатов и Эльмира Фахрисламова - могли рассчитывать только на страховое возмещение убытков.

Сначала компании пришлось судиться со страховой компанией "Армеец", в которой была застрахована «начинка» - внутренняя отделка, мебель, по итогам "Вариант" этот суд выиграл.

После этого начался суд в Арбитражном суде РТ с компанией "СПМ-Страхование", где было застраховано само здание ресторана. Как следует из материалов судебных заседаний, страховыми случаями в договоре были указаны: пожар, удар молнии, взрыв, природные силы и стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и падение летательных аппаратов. Соответственно, поджог вполне подпадал под возмещение ущерба страховой компанией. Представители "Варианта" потребовали заплатить им в общей сложности около 66 млн рублей.

В итоге заседание продлилось более семи месяцев, по его итогам "СПМ-Страхование" выплатит владельцам "Нарата" 45 млн рублей, изначально планировалось отсудить 60 млн рублей.

После окончания суда начались работы по разбору остова, по завершению работ планируется восстановить здание.

Напомним, пожар случился ночью 19 мая. В МЧС сообщили, что по прибытии на место происшествия горели мансарда и кровля здания, сразу же начались тушения. Огонь быстро распространялся, так как кровля была полностью сделана из дерева. Полностью пожар потушили лишь в 05:12. Дым от пожара был заметен во многих районах Казани.