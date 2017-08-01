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В Казани начали разбирать сгоревший год назад ресторан «Нарат»

В Казани начали разбирать сгоревший год назад ресторан "Нарат"
16+
Фото: evening-kazan.ru
Владельцы здания добились от страховой компании выплаты в 45 млн рублей

В Казани начали разбирать остов сгоревшего больше года назад ресторана "Нарат" неподалеку от озера Лебяжье, работы начали после выигранного владельцами здания суда у страховых компаний. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

Поскольку поджигателей ресторана не нашли, владельцы сожженного здания - руководители компании "Вариант" -  Вадим Богатов и Эльмира Фахрисламова - могли рассчитывать только на страховое возмещение убытков. 

Сначала компании пришлось судиться со страховой компанией "Армеец", в которой была застрахована «начинка» -  внутренняя отделка, мебель, по итогам "Вариант" этот суд выиграл.

После этого начался суд в Арбитражном суде РТ с компанией "СПМ-Страхование", где было застраховано само здание ресторана. Как следует из материалов судебных заседаний, страховыми случаями в договоре были указаны: пожар, удар молнии, взрыв, природные силы и стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц и падение летательных аппаратов. Соответственно, поджог вполне подпадал под возмещение ущерба страховой компанией. Представители "Варианта" потребовали заплатить им в общей сложности около 66 млн рублей.

В итоге заседание продлилось более семи месяцев, по его итогам "СПМ-Страхование" выплатит владельцам "Нарата" 45 млн рублей, изначально планировалось отсудить 60 млн рублей.

После окончания суда начались работы по разбору остова, по завершению работ планируется восстановить здание.

Напомним, пожар случился ночью 19 мая. В МЧС сообщили, что по прибытии на место происшествия горели мансарда и кровля здания, сразу же начались тушения. Огонь быстро распространялся, так как кровля была полностью сделана из дерева. Полностью пожар потушили лишь в 05:12. Дым от пожара был заметен во многих районах Казани.

Н. Вильданов, 02.08.2017, 09:05
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин02 августа 2017, 09:11
Место там нехорошее
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ВАХАБИТ02 августа 2017, 09:14
Ща либерасты "Секты Лешеньки Анального " начнут орать шо национальное достояние сносють.
15
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Дед02 августа 2017, 09:20
Однозначно чурки сожгли.
5
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Горожанин02 августа 2017, 09:24
Роскошное здание было.../
Лучший комментарий
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14
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Строитель02 августа 2017, 09:26
Школота хватит уже чуш писать один пишет чурки сожгли , другой место плохое , это у вас в головах все плачевно.
2
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Горожанин02 августа 2017, 10:09
В ответ на комментарий пользователя
Школота хватит уже чуш писать один пишет чурки сожгли , другой место плохое , это у вас в головах все плачевно.
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Любитель заточить дерьмовый шашлык запив паленым алкоголем у Ашота на Лебяге?
6
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66602 августа 2017, 10:31
да ни кто его не разбирает Автор съездите туда и посмотрите !!!!
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Горожанин02 августа 2017, 10:38
вот такие они, страховые компании. когда ты им деньги несешь, ты их лучший враг
а как только доходит дело до твоей беды (страхового случая), то возмещение лишь через суд, и ты при этом их злейший враг
0
6
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Горожанин02 августа 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
вот такие они, страховые компании. когда ты им деньги несешь, ты их лучший враг
а как только доходит дело до твоей беды (страхового случая), то возмещение лишь через суд, и ты при этом их злейший враг
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Армеец это болгары. Те ещё цыгане. Там страховаться. себя не уважать.:-D
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Яяя02 августа 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
да ни кто его не разбирает Автор съездите туда и посмотрите !!!!
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Съезди сам и посмотри,начали разбирать
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Горожанин02 августа 2017, 12:24
у них же судебные дела были, поэтому нельзя было разбирать
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