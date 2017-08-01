«Татнефть» купит Hуpлатский конный завод

Hуpлатский конный завод, созданный в 2001 году, будет куплени компанией "Татнефти", сейчас идет закрытие сделки. Инвестиции в предприятие после закрытия сделки направят на строительство манежа под развитие спортивного конкура, сообщил глава Нурлатского муниципального района и города Нурлат Равиль Кузюров.

По словам чиновника, сама сделка была начата еще в 2016 году.

- Планируется развивать спортивный конкур, есть в планах строительство манежа, привлечение детей, взрослого населения, чтобы обучать этому прекрасному виду спорта, - цитирует Sntat.ru слова Кузюрова.

Равиль Кузюров отметил, что решение о продаже было принято в связи с очень большими затратами.

- Что такое содержание одного коня? Это большой трудоемкий процесс и затраты. Очень большие затраты, а мы говорим о конном заводе, - рассказал чиновник.

Объем ивестиций, которые будут вложены в конный завод, пока что просчитываются.