В Казани появится «Круг мира» из 36 статуй

Все статуи будут установлены ко Дню города

В Казани около колеса обозрения на территории "Ривьеры" появится "Круг мира" - 36 статуй, которые символизируют дружбу и толерантность, об этом сообщает пресс-служба развлекательного комплекса.

- Креативные дизайнеры и художники из разных уголков земного шара воссоздали в своих макетах самые интересные задумки. В облике каждого Ривьерика можно будет угадать характерные символы истории, культурного наследия, ландшафт и достопримечательности, - говорится в сообщении.

Все статуи будут установлены ко Дню города Казани.