Появилось видео погони в Татарстане, в ходе которой полиция обстреляла пьяного гонщика

МВД Татарстана опубликовало видеозапись с видеорегистратора машины ГИБДД, экипаж которой устроил погоню за пьяным 28-летним гонщиком в деревне Карнаухово Кайбицкого района Татарстана 31 июля.

На записи видно, как парень на большой скорости мчится по сельским дорогам и трассе, игнорируя требования автоинспекторов об остановке.

Напомним, что полицейские попытались заблокировать автомобиль, после чего водитель протаранил служебную «Лада Приора», повредив его задний бампер, заднее левое крыло, левый блок фонарей, крышку багажника.

Чтобы остановить машину, один из полицейских произвел два предупредительных выстрела и шесть выстрелов по колесам автомобиля.