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Появилось видео погони в Татарстане, в ходе которой полиция обстреляла пьяного гонщика

Появилось видео погони в Татарстане, в ходе которой полиция обстреляла пьяного гонщика
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Фото: скриншот

МВД Татарстана опубликовало видеозапись с видеорегистратора машины ГИБДД, экипаж которой устроил погоню за пьяным 28-летним гонщиком в деревне Карнаухово Кайбицкого района Татарстана 31 июля.

На записи видно, как парень на большой скорости мчится по сельским дорогам и трассе, игнорируя требования автоинспекторов об остановке.

Напомним, что полицейские попытались заблокировать автомобиль, после чего водитель протаранил служебную «Лада Приора», повредив его задний бампер, заднее левое крыло, левый блок фонарей, крышку багажника.

Чтобы остановить машину, один из полицейских произвел два предупредительных выстрела и шесть выстрелов по колесам автомобиля.

Н. Вильданов, 01.08.2017, 17:24
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин01 августа 2017, 17:49
Автор будь грамотней ,если бы они обстреливали пьяного гонщика то они бы пытались попасть в самого водителя ,а так они открыли огонь по транспортному средству из-за отказа подчинения требованиям сотрудников
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Горожаеин01 августа 2017, 18:27
Два в воздух, шесть по колёсам. Всю обойму.из.ПМ исх.. якал.
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3
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Горожанин01 августа 2017, 18:57
На записи не видно, как парень на большой скорости мчится по сельским дорогам и трассе :-D
Лучший комментарий
5
16
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Горожанин01 августа 2017, 19:19
За такое надо судить, как за попытку убийства окружающих и лишать прав пожизненно. Удот.
4
7
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Карноухов ж01 августа 2017, 19:39
Какой алкаш ездит у нас тоже в лесу дураков пално двенашка 612 ,147 .всех тестировать и лишать
3
0
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Горожанин01 августа 2017, 20:17
Пошалил немножко водила на чермете,не надо было его останавливать.
6
1
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Горожанин01 августа 2017, 20:38
Просто лоботомию ему...для профилактики
1
2
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Карноухов ж01 августа 2017, 21:06
Тре
Предсказание какого монаха 11 век в сентябре 2017,г



Пре
1
0
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Горожанин01 августа 2017, 21:31
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
4
0
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Горожанин01 августа 2017, 21:35
Упокой заблудшим.богатые сабы.участковый аскаров жаудат.
3
0
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Горожанин01 августа 2017, 22:08
Слишком лихо и уверенно едет, для пьянчуги)!
2
1
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Горожанин01 августа 2017, 22:27
В ответ на комментарий пользователя
За такое надо судить, как за попытку убийства окружающих и лишать прав пожизненно. Удот.
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Это точно- тупорылые полицаи играют в ковбоев, дорогу заблокировать мозгов не хватает...
0
0
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Горожанин01 августа 2017, 22:56
Молодцы, все правильно! Только после первых же нарушений стрелять надо.
0
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