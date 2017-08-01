В Татарстане найдено тело мужчины, который утонул две недели назад

В Агрызском районе Татарстана найдено тело мужчины, который утонул две недели назад. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Как сообщили в МЧС, тело извлекли из реки Иж около населенного пункта Иж-Байки.

- Предположительно, тело принадлежит 32-летнему мужчине, который утонул 16 июля. Также в реке Иж в этот день утонул 10-летний мальчик. Тело мальчика было вскоре найдено, а тело мужчины нашли сегодня, - сообщили в ведомстве.

Труп снесло сильным течением и его удалось найти только во втором часу дня в пяти километрах от берега.

Напомним, в Татарстане в минувшие выходные 29 и 30 июля в водоемах республики нашли тела 11 утонувших людей, такое большое количество погибших связано с жаркой погодой, которая сейчас наблюдается в регионе.