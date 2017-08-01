В Казани мэрия согласовала агитационные пикеты штабу Навального

Мэрия Казани разрешила местному штабу Алексея Навального провести агитационные пикеты в поддержку оппозиционера, запланированные с 3 по 11 августа. Об этом рассказала глава штаба Эльвира Дмитриева, передает "Коммерсант".

Сторонники опозиционного политика подавали уведомление на проведение мероприятий в центре города, но исполком предложил изменить место на площадку перед ДК Ленина в Авиастроительном районе. Активисты это предложение приняли.

Напомним, в последний раз акция сторонников Навального прошла 12 июня в Юдино, на нее пришло около 600 человек.