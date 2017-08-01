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В Казани мэрия согласовала агитационные пикеты штабу Навального

В Казани мэрия согласовала агитационные пикеты штабу Навального
16+
Фото: ProKazan

Мэрия Казани разрешила местному штабу Алексея Навального провести агитационные пикеты в поддержку оппозиционера, запланированные с 3 по 11 августа. Об этом рассказала глава штаба Эльвира Дмитриева, передает "Коммерсант".

Сторонники опозиционного политика подавали уведомление на проведение мероприятий в центре города, но исполком предложил изменить место на площадку перед ДК Ленина в Авиастроительном районе. Активисты это предложение приняли.

Напомним, в последний раз акция сторонников Навального прошла 12 июня в Юдино, на нее пришло около 600 человек.

Н. Вильданов, 01.08.2017, 16:25
Тэги: Политика
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Комментарии

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Горожанину01 августа 2017, 16:50
Вахабит прямо патриот страны , погоны носишь или на бюджете сидишь ?
7
13
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Горожанину01 августа 2017, 16:51
Навального тролят только те кто деньги при Путине крысит у страны , судьи прокуроры , вояки и остальной мусор
12
26
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Горожанин01 августа 2017, 17:09
Билет в один конец.
11
5
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ВАХАБИТ01 августа 2017, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
Люди, не имеющие права голосовать , топят за кандидата. не имеющего права избираться. Красава Овальный. разводи дальше лохов.:-D
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+++++
13
7
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Димон01 августа 2017, 17:27
Единственный адекватный, и в то же время очень популярный политик. Альтернатива нынешнему поссорившемуся со всем миром, и обирающему свой народ руководству.
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12
28
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Горожанин01 августа 2017, 17:41
Навальный!!! Навальный!!! Навальный!!!
9
11
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Горожанин01 августа 2017, 18:07
В старбаксе отстояли и у Навального отстоят.
10
5
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Горожаеин01 августа 2017, 18:30
В ответ на комментарий пользователя
Единственный адекватный, и в то же время очень популярный политик. Альтернатива нынешнему поссорившемуся со всем миром, и обирающему свой народ руководству.
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Ганопольский? С Эзо Москвы?
8
6
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Горожаеин01 августа 2017, 18:31
В ответ на комментарий пользователя
Он Анальный
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Ну, тебе вахабиту лучше знать.:-D
7
8
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Горожанин01 августа 2017, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Навальный!!! Навальный!!! Навальный!!!
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Заело чтоле?
9
6
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 19:06
Пора менять власть, на любую альтернативу, хотя бы Навальный. Пора спасать страну. Путин это война, неужели кому то это не ясно.
7
16
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Денис01 августа 2017, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Навального тролят только те кто деньги при Путине крысит у страны , судьи прокуроры , вояки и остальной мусор
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А он как к власти придёт воровать не будет? Он сам тебе сказал, мамой клялся?
11
7
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Горожанин01 августа 2017, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Пора менять власть, на любую альтернативу, хотя бы Навальный. Пора спасать страну. Путин это война, неужели кому то это не ясно.
Развернуть
Ну и поменяешь ты на своего навального ,что изменится? Что он предлагает кроме того что орет на каждом углу о коррупции.Большевики хотя бы в 1917 году посулили землю крестьянам,фабрики рабочим.
12
10
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Горожанину01 августа 2017, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
А он как к власти придёт воровать не будет? Он сам тебе сказал, мамой клялся?
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Да представляешь так и сказал мамой клянусь:-D
4
6
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Горожанин01 августа 2017, 19:19
В ответ на комментарий пользователя
Ганопольский? С Эзо Москвы?
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Обезьяны не брезговали пить дождевую воду. Мухоймезянов Икрам. Наполните мне чашу.
6
0
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Горожанин01 августа 2017, 19:59
В ответ на комментарий пользователя
Единственный адекватный, и в то же время очень популярный политик. Альтернатива нынешнему поссорившемуся со всем миром, и обирающему свой народ руководству.
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Вы,вообще,биографию его изучали,милейший?Типичный,палёный хохол,который рвётся к власти. Вы и впрямь думаете,что он искренне болеет за страну и народ?Не будьте так наивны и смешны!
10
5
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Горожанин01 августа 2017, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Единственный адекватный, и в то же время очень популярный политик. Альтернатива нынешнему поссорившемуся со всем миром, и обирающему свой народ руководству.
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Политик!?!?!?!Не смешите народ,господа!
9
5
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 20:46
Что-то, штаб оральный не минусит сегодня адекватные коменты. Манштейна (он же Михаська, он же Олёна с южки) тоже не видно. Вашингтонский обком бабла не прислал?
11
3
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Димон01 августа 2017, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
Политик!?!?!?!Не смешите народ,господа!
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Вам в качестве политика нравиться больше бывший полковник КГБ?
3
4
Согласны с автором?
Димон01 августа 2017, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
Вы,вообще,биографию его изучали,милейший?Типичный,палёный хохол,который рвётся к власти. Вы и впрямь думаете,что он искренне болеет за страну и народ?Не будьте так наивны и смешны!
Развернуть
А что у него с биографией не так?
3
3
Согласны с автором?
Димон01 августа 2017, 22:10
В ответ на комментарий пользователя
Вы,вообще,биографию его изучали,милейший?Типичный,палёный хохол,который рвётся к власти. Вы и впрямь думаете,что он искренне болеет за страну и народ?Не будьте так наивны и смешны!
Развернуть
Милейший:-)
1
2
Согласны с автором?
Димон01 августа 2017, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
Ну и поменяешь ты на своего навального ,что изменится? Что он предлагает кроме того что орет на каждом углу о коррупции.Большевики хотя бы в 1917 году посулили землю крестьянам,фабрики рабочим.
Развернуть
Если он станет президентом, то наберет команду грамотных экономистов. И вместо того, чтобы расходовать громаднейшие деньги на вооружение, поднимет социальную сферу. И не только об этом речь. Читайте больше на ег сайте. Самое главное в нем, что он один только может свалить эту зажравшуюся, неадекватную власть
3
7
Согласны с автором?
Горожанину01 августа 2017, 22:54
В ответ на комментарий пользователя
Если он станет президентом, то наберет команду грамотных экономистов. И вместо того, чтобы расходовать громаднейшие деньги на вооружение, поднимет социальную сферу. И не только об этом речь. Читайте больше на ег сайте. Самое главное в нем, что он один только может свалить эту зажравшуюся, неадекватную власть
Развернуть
Только один он:-D
2
2
Согласны с автором?
Горожанину01 августа 2017, 22:57
В ответ на комментарий пользователя
Если он станет президентом, то наберет команду грамотных экономистов. И вместо того, чтобы расходовать громаднейшие деньги на вооружение, поднимет социальную сферу. И не только об этом речь. Читайте больше на ег сайте. Самое главное в нем, что он один только может свалить эту зажравшуюся, неадекватную власть
Развернуть
Грамотных экономистов говоришь? Это не тех ли которые довели страны до скотского состояния а 90-е Сократим затраты на оборону,что уже делали в 90-е.Тогда нас можно голыми руками будет взять.
3
3
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Горожанин02 августа 2017, 00:22
В ответ на комментарий пользователя
Он Анальный
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Это ты анальный. и оральный. B-|
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