В Казани продлили арест сотрудникам ОП «Япеева», которых обвиняют в аферах с оружием

Сегодня, 1 августа, Советский районный суд Казани продлил домашний арест сотрудникам полиции ОП «Япеева» 27-летнему Айнуру Валишину и 32-летнему Максиму Васильеву, которых обвиняют в аферах с оружием, передает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что арест им продлили до 5 сентября текущего года. Также суд разрешил им совершать двухчасовые прогулки на свежем воздухе.

Напомним, оперативники были задержаны 5 июня сотрудниками ФСБ и службой собственной безопасности МВД РТ. Полицейские искусственно увеличивали показатели по числу выявляемого незаконного оружия.

По некоторым данным, аферу по улучшению статистики полицейские решили провести для улучшения своей репутации перед начальством после того, как пьяный сотрудник полиции в ночь с 27 на 28 мая врезался на автомобиле в автобусную остановку. Самого водителя уволили, а его начальству объявили выговоры, после чего они и решили улучшить статистику по проверке владельцев оружия, мест и правил хранения оружия, и сроков лицензий путем фиктивных операций.