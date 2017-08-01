В Татарстане во время весеннего призыва обнаружили 62 уклониста

В Татарстане в нынешнем весеннем призыве были выявлены 62 уклониста, об этом рассказал сегодня военный комиссар РТ Сергей Погодин.

В общей сложности на призывные комиссии вызывались около 19 тысяч юношей, из них служить пошли около 4 тысяч.

По словам военного коммисара, 62 уклониста на Татарстан - это немного.

- Цифра маленькая, мы сейчас с ними проводим работу, так что осенью они точно пойдут служить, — отметил Сергей Погодин.

Годными к срочной службе признаны три из четырех татарстанских призывников. При этом за последние 15 лет уровень годности призывников из Татарстана снизился с 33% до 25%.

Также Сергей Погодин сообщил, что иногда к нему обращаются чиновники с просьбами выбрать воинскую часть для своего сына, однако назвать конкретные фамилии он не стал.