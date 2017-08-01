В Казани осудили сотрудника УФСИН за взятку

В Казани осудили 42-летнего сотрудника филиала по Ново-Савиновскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ за получение взятки. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в апреле текущего года подсудимый, используя служебное положение, предложил одному из осужденных не отбывать назначенное наказание в виде обязательных работ за взятку в 20 тыс. рублей.

- Подсудимый пообещал осужденному оформить документы об отбывании наказании и фиктивном трудоустройстве, - сообщили в ведомстве.

Однако осужденный обратился в правоохранительные органы. Позже при передаче взятки злоумышленник был задержан.

- Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил сотрудника инспекции к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права определенные должности в правоохранительных органах и органах исполнения наказания в течение 2 лет, - добавили в прокуратуре.