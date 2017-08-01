К чемпионату мира по футболу Казань могут украсить огромными букетами

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил украсить столицу Татарстана огромными букетами в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом он сказал сегодня, посетив площадку конкурса «Цветочный фестиваль» у театра кукол «Экият».

Так, одной из таких цветочных композиций стал букет под названием «Le Figaro». По словам градоначальника, «обертку» таких букетов можно было бы раскрасить в цвета флагов стран-участниц мундиаля.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.