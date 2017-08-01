Военкомат Татарстана комиссует призывника из Казани, выпавшего из поезда в Чите

Сейчас решается вопрос перевозки парня в Москву или в Татарстан

Военкомат Татарстана комиссует выпавшего из воинского эшелона в Чите 18-летнего казанского призывника, об этом рассказал сегодня военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Напомним, парень пошел в армию добровольно, 30 мая со сборного пункта в Татарстане его отправили на поезде в Уссурийск, а 5 июня домой к его матери пришли сотрудники военкомата и сообщили, что ее сын 4 июня выпрыгнул с поезда и сейчас находится в больнице в реанимации.

- Сейчас он находится в Читинском госпитале. Состояние здоровья удовлетворительное. Он сам самостоятельно передвигается. Рядом находится мама. Мы постоянно держим с ней контакт, — рассказал Погодин.

По его словам, матери призывника была оказана финансовая помощь. Сейчас решается вопрос перевозки парня в Москву или в Татарстан.

Ранее по данному факту было возбуждено дело по статье "Доведение до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства", сейчас продолжается расследование.