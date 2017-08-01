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Военкомат Татарстана комиссует призывника из Казани, выпавшего из поезда в Чите

Военкомат Татарстана комиссует призывника из Казани, выпавшего из поезда в Чите
16+
Фото: mil.ru
Сейчас решается вопрос перевозки парня в Москву или в Татарстан

Военкомат Татарстана комиссует выпавшего из воинского эшелона в Чите 18-летнего казанского призывника, об этом рассказал сегодня военный комиссар РТ Сергей Погодин.

Напомним, парень пошел в армию добровольно, 30 мая со сборного пункта в Татарстане его отправили на поезде в Уссурийск, а 5 июня домой к его матери пришли сотрудники военкомата и сообщили, что ее сын 4 июня выпрыгнул с поезда и сейчас находится в больнице в реанимации.

- Сейчас он находится в Читинском госпитале. Состояние здоровья удовлетворительное. Он сам самостоятельно передвигается. Рядом находится мама. Мы постоянно держим с ней контакт, — рассказал Погодин.

По его словам, матери призывника была оказана финансовая помощь. Сейчас решается вопрос перевозки парня в Москву или в Татарстан.

Ранее по данному факту было возбуждено дело по статье "Доведение до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства", сейчас продолжается расследование.

Н. Вильданов, 01.08.2017, 14:00
Тэги: Происшествия
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Комментарии

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Горожанин01 августа 2017, 14:20
Нормальные люди в армию не идут.
23
24
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Горожанин01 августа 2017, 14:30
Вернули его матере инвалидом, ладно ещё сам передвегается, а то подгузники пришлось бы менять!
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Горожанин01 августа 2017, 14:46
А что, еще не хотели комиссовать?!! Думали что дальше будет служить?!!
0
12
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горожанин01 августа 2017, 15:03
В ответ на комментарий пользователя
служил не служил,в морду всякому дать и силачу могут,который там из армии вышел в крутизне,а пришел на гражданку,а тут ему неслужилый пару ударами нос сломал и череп проломил на год перед медсестами выкобениваться послал, служил тот кто из автомата стреляет и может человека сбить с ног-вот это служил,а таких-то у нас полно которые в каптерке свой .... ........... ,а потом придут после армии в школу и начинают перед секретарем или директором школы выгибаться с намерением захватить пост учителя ОБЖ,чтобы показать как надо,а директор школы буквально плывет с секретарем,так я скажу этим чтобы быть учителем ОБЖ необязательно служить в армии,достаточно иметь диплом преподавателя ОБЖ, а служивший в армии если он по связям начинает преподавать ОБЖ считается неспециалистом и его в любое время могут сократить из центра или поставить на полставки как раба
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правильно.служил лишь тот кто имеет нервно-психологическое состояние солдата.своеобоазную нервную скроенность.а таких которые из всего высасывают удовольствие и от формы и от аоспоминаний, у нас пруд пруди.а таких которые там около памятников стоят,а нож в чнловнка метнуть не могут, пруд пруди
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2
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Горожанин01 августа 2017, 15:05
В ответ на комментарий пользователя
служил не служил,в морду всякому дать и силачу могут,который там из армии вышел в крутизне,а пришел на гражданку,а тут ему неслужилый пару ударами нос сломал и череп проломил на год перед медсестами выкобениваться послал, служил тот кто из автомата стреляет и может человека сбить с ног-вот это служил,а таких-то у нас полно которые в каптерке свой .... ........... ,а потом придут после армии в школу и начинают перед секретарем или директором школы выгибаться с намерением захватить пост учителя ОБЖ,чтобы показать как надо,а директор школы буквально плывет с секретарем,так я скажу этим чтобы быть учителем ОБЖ необязательно служить в армии,достаточно иметь диплом преподавателя ОБЖ, а служивший в армии если он по связям начинает преподавать ОБЖ считается неспециалистом и его в любое время могут сократить из центра или поставить на полставки как раба
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че ты здесь жалуешься ? отшили тебя ? не приняли на работу в школу?
2
6
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Горожанин01 августа 2017, 15:18
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, он мужик теперь или нет? Вроде как служил - значит мужик, а вроде и не дослужил до конца. Вот он к себе на район вернется, как к нему его братаны относится будут?
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Интересно, а ты мужик теперь или не мужик??? Как базарная баба,сидишь вые.....шься.
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12
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Горожанин01 августа 2017, 15:23
Защем из поезда выпрыгнул,служить не хотел?
10
3
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Димас люблю пивас01 августа 2017, 15:36
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, а ты мужик теперь или не мужик??? Как базарная баба,сидишь вые.....шься.
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Я мужик, а ты?
7
0
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Горожанин01 августа 2017, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
Защем из поезда выпрыгнул,служить не хотел?
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его скинули а не сам прыгнул прапор сказал ему -мне берцы твои нравятся даваи типа мне их и с ним кто ехал духи его скинули и все .
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9
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Горожанин01 августа 2017, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Вернули его матере инвалидом, ладно ещё сам передвегается, а то подгузники пришлось бы менять!
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через пару лет вылезет всё . все побои и при падении и побои от сослуживцев . с которыми он должен был служить.. все вылезет но тем гаденышам зачтётся которые его избили и скинули с поезда.и прапору тож придет возмездие
2
10
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Горожанин01 августа 2017, 16:17
В ответ на комментарий пользователя
Служил или не служил имеет большое значение! Это респект пацанов со двора или деревни, если ты не служил, тебя никто не будет уважать, ни одна женщина тебе не даст! В их глазах мы лишь маленький мальчик, прячущийся за мамину сиську! И если вдруг начнется война, то ты не сможешь защитить их и их родных от врагов, значит ты им не выгоден!
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ты ерунду городишь видно точно пиваса перепил.и неслуживших братва уважает и женщины любят .это не при чём тут . я не служил но белке в глаз попаду. так что не надо писать чушь..про армию .да я больше тех кто служил знаю про неё не понаслышке,
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4
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Горожанин01 августа 2017, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Нормальные люди в армию не идут.
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Правильно вы говорите. В сегодняшний реалиях - это бесплатное пушечное мясцо. (!)
4
9
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горожанин01 августа 2017, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Правильно вы говорите. В сегодняшний реалиях - это бесплатное пушечное мясцо. (!)
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чо туда ходить в ---- вы---т и оппозоришься на всю жизнь
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Горожанин01 августа 2017, 16:51
Например, чтоб взяли чела в охрану охранником, нужна обязательная служба в армии,
Поэтому ребята, которые не смогли реализовать себя в других областях. идут в армию, чтоб взяли хотя бы в службу безопасности магазина или рынка.

Нужен же обслуживающий персонал. Никто не хочет видеть мигрантов.

Ну и в конце концов - Каждому свое. [Jedem das seine] >:>
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горожанин01 августа 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Служил или не служил имеет большое значение! Это респект пацанов со двора или деревни, если ты не служил, тебя никто не будет уважать, ни одна женщина тебе не даст! В их глазах мы лишь маленький мальчик, прячущийся за мамину сиську! И если вдруг начнется война, то ты не сможешь защитить их и их родных от врагов, значит ты им не выгоден!
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Риспект пацанов,вон раньше после универа на два месяца пошлют на краткосрочные офицерские сборы и потом присвоят звания лейтенант и отправят врачом или учителем в деревню. А там напишут в ввоенном билете мол прошел сборы по ВУС 12221212 и далее на других страницах напишут -не служил.вот и понимай служил он,или не служил,а учился.Если привозят в гробу с военно-полевых сборов или с краткосрочных офицерских сборах.то все женщины и пацаны говорят что погиб в армии на службе,а если приходит живым.то все женщины говорят что он не служил и его уважать не надо,а если в гробв оттуда привезут то уважать надо.причем время нахьждения на краткосрочной службе(лучше учении) не идет ни в какой стаж
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Горожанин01 августа 2017, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Риспект пацанов,вон раньше после универа на два месяца пошлют на краткосрочные офицерские сборы и потом присвоят звания лейтенант и отправят врачом или учителем в деревню. А там напишут в ввоенном билете мол прошел сборы по ВУС 12221212 и далее на других страницах напишут -не служил.вот и понимай служил он,или не служил,а учился.Если привозят в гробу с военно-полевых сборов или с краткосрочных офицерских сборах.то все женщины и пацаны говорят что погиб в армии на службе,а если приходит живым.то все женщины говорят что он не служил и его уважать не надо,а если в гробв оттуда привезут то уважать надо.причем время нахьждения на краткосрочной службе(лучше учении) не идет ни в какой стаж
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Да и этих лейтенантиков первых пошлют подыхать в сирию за асада,
или а ЛДНР подыхать за захарченко и плотницкого.

Правильно сказали выше - это пушечное мясо сейчас.>-(
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горожанин01 августа 2017, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Риспект пацанов,вон раньше после универа на два месяца пошлют на краткосрочные офицерские сборы и потом присвоят звания лейтенант и отправят врачом или учителем в деревню. А там напишут в ввоенном билете мол прошел сборы по ВУС 12221212 и далее на других страницах напишут -не служил.вот и понимай служил он,или не служил,а учился.Если привозят в гробу с военно-полевых сборов или с краткосрочных офицерских сборах.то все женщины и пацаны говорят что погиб в армии на службе,а если приходит живым.то все женщины говорят что он не служил и его уважать не надо,а если в гробв оттуда привезут то уважать надо.причем время нахьждения на краткосрочной службе(лучше учении) не идет ни в какой стаж
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Значит,если в гробу со срочных сборов будующего лейтенантика в запасе привезут,то даже сама Сария Харисовна Сабурская его будет уважать,а если он придёт живым,то она его уважать не будет и пацаны с районов тоже уважать не будут.Забавная штука человеческая психология.Мертвый-значит служил,а живой -значит не служил.
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Горожанин01 августа 2017, 17:23
Современной телке плевать на то что парнишка служил где-то.
Главное чтоб была машина и квартира. Далее, выскочить замуж, развестись и отобрать 50% имущества парня.
Ну и конечно подсадить его на алименты.
И потом уже жить на эти алименты самой в его квартире, а ребенку ничего не давать.
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8
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Горожанин01 августа 2017, 17:32
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden
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Горожанин01 августа 2017, 18:49
Брачный контракт составляй, чтобы хитрожопой телке по п... лопатой, а не квартиру.
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Горожанин01 августа 2017, 18:59
Сбросили с поезда, как пить дать. Надо виновных наказать по мах. Сколько можно покрывать убийц, ведь парень по чистой случайности остался жив.Армия превращается в сборище дебилов и убийц.Каков главноком. таков и солдат.
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Манштейн01 августа 2017, 19:24
В ответ на комментарий пользователя
Служил или не служил имеет большое значение! Это респект пацанов со двора или деревни, если ты не служил, тебя никто не будет уважать, ни одна женщина тебе не даст! В их глазах мы лишь маленький мальчик, прячущийся за мамину сиську! И если вдруг начнется война, то ты не сможешь защитить их и их родных от врагов, значит ты им не выгоден!
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Какая защита, окстись, болезный. У нас присягу с лопатами вместо автоматов принимают зачастую.
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