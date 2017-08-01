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Братья Шаймиевы стали единственными представителями РТ в рейтинге миллиардеров Forbes

Братья Шаймиевы стали единственными представителями РТ в рейтинге миллиардеров Forbes
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Фото: http://www.business-gazeta.ru - Радик и Айрат Шаймиевы
Их состояние выросло на $ 10 млн у каждого и составило $ 1,1 миллиарда

Совладельцы группы «ТАИФ» Радик и Айрат Шаймиевы стали единственными представителями Татарстана в июльском рейтинге миллиардеров Forbes и оказались, соответственно, на 1949-м и 1946-м месте мирового рейтинга миллиардеров, рейтинг был опубликован на сайте издания.

Состояние братьев Шаймиевых выросло на $ 10 млн у каждого и составило $ 1,1 миллиарда. В предыдущем рейтинге, опубликованном в марте, они поделили 1795-е место, состояние также оценивалось в $ 1,1 миллиарда. Другие совладельцы «ТАИФа» - Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов - в новый рейтинг не попали.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов вышел на первое место в рейтинге самых богатых российских бизнесменов.

В списке Forbes Real Time Мордашов опередил акционера «Новатэка» Леонида Михельсона. Состояние Мордашова сейчас оценивается в $16,8 млрд, Михельсона – в $16,2 млрд.

На третьем месте в рейтинге по-прежнему находится основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в $16,1 млрд.
 

В группу «ТАИФ» входят 54 компании, основные из них - «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Н. Вильданов, 01.08.2017, 10:35
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин01 августа 2017, 10:42
Айда малатцы !!!! Самые удащливые!!! А самое ценное , что все исключительно благодаря собственному труду! Никто ведь не момогал, все сами, на своем гробу! Малатцы!!!
Лучший комментарий
6
199
Согласны с автором?
Нищий01 августа 2017, 10:46
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
18
62
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Горожанин01 августа 2017, 10:49
Талантливые
7
22
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Горожанин01 августа 2017, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
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Народ должен знать своих господ
2
53
Согласны с автором?
да ну01 августа 2017, 10:59
скоро скоро......
1
43
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Горожанин01 августа 2017, 11:03
Кто нибудь может представить, что такое миллиард $? Вроде всё понятно, единица с девятью нулями. Но довольно сложно понять на сколько это много! Например, если тратить в день по 1000$, то как вы думаете, на сколько лет хватит этих денег? Каждый день, почти по 60000 рублей! Ну? Подсчитали?.. Короче, этих денег хватит на 2740 ЛЕТ!!!...
0
84
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Горожанин01 августа 2017, 11:04
Вообще-то тут кичиться нечем. Это не показатель богатства, а уровень коррумпированности чиновников республики.
1
147
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Горожанин01 августа 2017, 11:09
Зачем подобными статьями злить народ? Все же знают как заработаны эти деньги
13
60
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Горожанин01 августа 2017, 11:14
Буровые вышки раньше были государственными, а потом их Бабаю подарили:-D А сыновьям, по его словам, просто повезло потомушто
0
83
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Горожанин01 августа 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
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Чтоб путинская статья, недавно принятая заработала :-D
6
33
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Горожанин01 августа 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
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Куда смотрит СК РФ?
0
61
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Горожанин01 августа 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
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Я вчера ее читал, и еще про совпадения фамилий владельцев крупных компаний и известных государственных деятелей. Еще мировой топ быстро разбогатевших людей. Хроники светской жизни и благотворительный вечер дикаприо.
Но так то верно подмечено, взрывная статья с акцентом на подорожание на целый рубль, а не участием ООН, в смеси с тенденциями моды, и поверх с закисью ваших комментов, как вонючая вобла с дорогим вином. На очень утонченного гурмана.
8
3
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Горожанин01 августа 2017, 11:25
Я НЕ РАДУЮСЬ , Я НЕ ЗАВИДУЮ , МНЕ ОТ ЭТОЙ СТАТЬИ ПРОТИВНО.
6
58
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Горожанин01 августа 2017, 11:36
1,1 млрд это жалкие крохи, против 200 млрд подпольного ,,Корейки,, Путина.
18
19
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Горожанин01 августа 2017, 11:55
злость и негатив вызывают подобные сообщения
8
25
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Горожанин01 августа 2017, 12:02
В ответ на комментарий пользователя
Айда малатцы !!!! Самые удащливые!!! А самое ценное , что все исключительно благодаря собственному труду! Никто ведь не момогал, все сами, на своем гробу! Малатцы!!!
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На гробу ... )))) Если бы ...
0
18
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горожанин01 августа 2017, 12:12
Егетлэр булдыралар!
1
20
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Горожанин01 августа 2017, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Вот абсолютно их не защищаю, но никто не видит обратную сторону такой консолидации капиталов.Десятки тысяч людей работают, зарабатывают под этими активами.Периодически покупают хорошие машины. жильё, отдых за границей и тд.И я многих этих людей знаю.В ином не "удащливом" случае - фридманы. ройзманы, сёмины и тд?Быть в списке Форбс - постоянно жить с утра до вечера с охраной. шофёрами, кухарками и тд и думать , что у них в голове.Ты всегда на виду, куда поехал, что делаешь.Потратить физически много денег невозможно:у авто есть предел в ценниках,при увеличении их количества - нет времени ими пользоваться и так во всём.С этих производсвенно-промышленных активов идут нехилые налоги, которые активно осваивают чиновники.СЛЮНИ ОНИ ПУСКАЮТ.....
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Осваивают чиновники? А их папа не щиновник был часом? Это коррупция к сожалению!
2
35
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Горожанин01 августа 2017, 12:17
Все заработано трудовыми руками,как папа говорил-у меня дети очень умные,помогают мне кредит выплатить!!!
3
30
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Горожанин01 августа 2017, 12:21
Из грязи в князи отец не Грам не помогал даже незнал
3
22
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Горожанин01 августа 2017, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Кто нибудь может представить, что такое миллиард $? Вроде всё понятно, единица с девятью нулями. Но довольно сложно понять на сколько это много! Например, если тратить в день по 1000$, то как вы думаете, на сколько лет хватит этих денег? Каждый день, почти по 60000 рублей! Ну? Подсчитали?.. Короче, этих денег хватит на 2740 ЛЕТ!!!...
Развернуть
Если вслух считать до миллиарда без сна и отдыха, то потребуется 32 года :-)
1
19
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Горожанину01 августа 2017, 12:37
В Башкирии бывшего президента раскулачили , когда нашего ???
2
54
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Горожанин01 августа 2017, 12:38
Поэтому с договорм Шаймиев и забегал как таракан на раскаленной сковороде! Без договора не смогут так бессовестной наживаться за счет РТ!
3
68
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Горожанин01 августа 2017, 12:41
Бит это очень ВАЖНО! Ещё пальцем указательным верх,и подёргивание левого плеча.
1
11
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Горожанин01 августа 2017, 12:44
Надо сначала главного раскулачить, а остальное автоматом пойдет.
2
30
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Горожанин01 августа 2017, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Не народ вот мы все тут бесимся в комментах, а если получим такое богатство неужели откажемся?
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20 лямов зелёных оставил бы, на скромно дожить свой век, так сказать..........от остальных отказался бы.....................
1
22
Согласны с автором?
Ржу не могу01 августа 2017, 12:50
В ответ на комментарий пользователя
Не народ вот мы все тут бесимся в комментах, а если получим такое богатство неужели откажемся?
Развернуть
Не получишь, у тебя фамилия не такая потомушто и не из той деревни
1
30
Согласны с автором?
Батюшка01 августа 2017, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Не народ вот мы все тут бесимся в комментах, а если получим такое богатство неужели откажемся?
Развернуть
Мне бы зарплату тыщ так 200, так я бы был счастлив и дети бы были счастливы, так как семья, квартира, дача и машина уже есть... А они кому нибудь помогают,т.е благотворительность детишкам и больным или у них своих болезней хватает?
0
29
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 12:57
Пенсионерам на 200 р добавили! Мало что ли? Молчать рабы!
0
44
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:03
В ответ на комментарий пользователя
Если вслух считать до миллиарда без сна и отдыха, то потребуется 32 года :-)
Развернуть
Капитал оценивается не только в деньгах на текущем счету, по большей части это стоимость активов. Например, если бы проказан был акционерным обществом, то состояние его владельцев исчислялось бы тем, сколько за них сейчас дают.
5
5
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:03
Не в тему конечно, но по данным статистики ВЦИОМ,на каждого несчастного человека приходиться 5 счастливых граждан РФ оказывается.:-D
2
7
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Куда смотрит СК РФ?
Развернуть
он не смотрит) а кивает благодарно.
0
18
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:11
В ответ на комментарий пользователя
Не в тему конечно, но по данным статистики ВЦИОМ,на каждого несчастного человека приходиться 5 счастливых граждан РФ оказывается.:-D
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У людей просто выбора нет, да и в целом люди привыкли за эти годы радоваться мелочам, несмотря на затягивание поясов................
1
19
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:12
Ахаха счастливых ну читал))
2
1
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:13
ВЦИОМ давно прокремлевская оказия.
1
18
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:13
В ответ на комментарий пользователя
Вот абсолютно их не защищаю, но никто не видит обратную сторону такой консолидации капиталов.Десятки тысяч людей работают, зарабатывают под этими активами.Периодически покупают хорошие машины. жильё, отдых за границей и тд.И я многих этих людей знаю.В ином не "удащливом" случае - фридманы. ройзманы, сёмины и тд?Быть в списке Форбс - постоянно жить с утра до вечера с охраной. шофёрами, кухарками и тд и думать , что у них в голове.Ты всегда на виду, куда поехал, что делаешь.Потратить физически много денег невозможно:у авто есть предел в ценниках,при увеличении их количества - нет времени ими пользоваться и так во всём.С этих производсвенно-промышленных активов идут нехилые налоги, которые активно осваивают чиновники.СЛЮНИ ОНИ ПУСКАЮТ.....
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Да во всем мире люди работают, зарабатывают и тратят деньги. Но так бессовестно не воруют, не захватывают земли и реки.
1
35
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:19
В 90-х годах стоимость среднего пивзавода была больше, чем Красноярской ГЭС мощностью 5 млн квт.
0
9
Согласны с автором?
Мария01 августа 2017, 13:20
Кто-то живет, а кто-то существует!
0
26
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 13:22
Братья - акробаты, достояние республики.
0
27
Согласны с автором?
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Горожанин01 августа 2017, 14:57
Ну что, шаймиев, сами сынки заработали или правду расскажешь???
0
31
Согласны с автором?
Анвар01 августа 2017, 15:48
В ответ на комментарий пользователя
1,1 млрд это жалкие крохи, против 200 млрд подпольного ,,Корейки,, Путина.
Развернуть
Пиз..бол.
4
9
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Айда малатцы !!!! Самые удащливые!!! А самое ценное , что все исключительно благодаря собственному труду! Никто ведь не момогал, все сами, на своем гробу! Малатцы!!!
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" на своем гробу"! :-D
1
8
Согласны с автором?
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Горожанин01 августа 2017, 17:45
В ответ на комментарий пользователя
Не получишь, у тебя фамилия не такая потомушто и не из той деревни
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А вдруг?
1
2
Согласны с автором?
татарин01 августа 2017, 18:07
Оргсинтез был захвачен этими дитятками шаймия во времена разгара суверенитета.......Я не завистник ...
0
22
Согласны с автором?
Димон01 августа 2017, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Пиз..бол.
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Ну , кто еще против Навального?
5
9
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Оргсинтез был захвачен этими дитятками шаймия во времена разгара суверенитета.......Я не завистник ...
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а как же хайдер?
4
1
Согласны с автором?
ага01 августа 2017, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Айда малатцы !!!! Самые удащливые!!! А самое ценное , что все исключительно благодаря собственному труду! Никто ведь не момогал, все сами, на своем гробу! Малатцы!!!
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Говорят, на сборе макулатуры и металлолома в советское время "поднялись". Я верю!
0
12
Согласны с автором?
Горожанин01 августа 2017, 19:22
В ответ на комментарий пользователя
Не народ вот мы все тут бесимся в комментах, а если получим такое богатство неужели откажемся?
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Я бы не отказался попробовать. Давай ))
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Горожанин01 августа 2017, 19:32
В ответ на комментарий пользователя
1,1 млрд это жалкие крохи, против 200 млрд подпольного ,,Корейки,, Путина.
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Мне стыдно за Шаймиевых По сравнению с московскими олигархами просто нищие
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Горожанин01 августа 2017, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Я не понял , а зачем нам об этом знать , что бы подразнить , или что? Вопрос к тебе кто эту статью напечатал!
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Затем чтобы не задавали вопросы про договор между Татарстаном и Москвой. Это результат договора. Есть успешные ребята на нашей родине.
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Горожанин01 августа 2017, 19:42
В ответ на комментарий пользователя
1,1 млрд это жалкие крохи, против 200 млрд подпольного ,,Корейки,, Путина.
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Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Речь здесь идёт совсем на другую тему.
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Дмитрий01 августа 2017, 20:27
Скромный папа постарался. Ну и УДАЩА!
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Дмитрий01 августа 2017, 20:31
И кстати к чему это напоминание?
Скоро все изменится?
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Горожанин01 августа 2017, 20:36
Вспомните Муртазу Кто он и где он
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Горожанин01 августа 2017, 20:39
Ура́л Мурта́зович Рахи́мов читайте в Википедии
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Горожанин01 августа 2017, 21:04
Полтатарий юктырсынла Алла Эгер булсан насыпать итмэс идэн син моны
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Горожанин01 августа 2017, 21:44
Вова они украли Твои деньги!!!
Что же ты молчишь - уйдут же за бугор!!!
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Гражданин01 августа 2017, 21:46
Народ нищает, а они богатеют!
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Горожанин01 августа 2017, 21:49
Где стратегия здоровья жителей республики от таиф.где гарантии.таким богатством пользоватьс и программу оздоровления не ввести.помогать надо своим инвалидам и не беспокоит остальных.мухаметзянов икрам.бог в помощь.ля иляха иля аллах мухаммад расулулла.
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Горожанин01 августа 2017, 23:49
Крутые чуваки да.... но молодость и волосы не купиш
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Горожанин02 августа 2017, 00:18
Е6учее зазеркалье.......... B-|
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