Братья Шаймиевы стали единственными представителями РТ в рейтинге миллиардеров Forbes

Их состояние выросло на $ 10 млн у каждого и составило $ 1,1 миллиарда

Совладельцы группы «ТАИФ» Радик и Айрат Шаймиевы стали единственными представителями Татарстана в июльском рейтинге миллиардеров Forbes и оказались, соответственно, на 1949-м и 1946-м месте мирового рейтинга миллиардеров, рейтинг был опубликован на сайте издания.

Состояние братьев Шаймиевых выросло на $ 10 млн у каждого и составило $ 1,1 миллиарда. В предыдущем рейтинге, опубликованном в марте, они поделили 1795-е место, состояние также оценивалось в $ 1,1 миллиарда. Другие совладельцы «ТАИФа» - Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов - в новый рейтинг не попали.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов вышел на первое место в рейтинге самых богатых российских бизнесменов. В списке Forbes Real Time Мордашов опередил акционера «Новатэка» Леонида Михельсона. Состояние Мордашова сейчас оценивается в $16,8 млрд, Михельсона – в $16,2 млрд. На третьем месте в рейтинге по-прежнему находится основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в $16,1 млрд.

На третьем месте в рейтинге по-прежнему находится основной акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в $16,1 млрд.

В группу «ТАИФ» входят 54 компании, основные из них - «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».