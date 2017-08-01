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Роман Шайхутдинов о том, какие обновления ждет портал госуслуг, кибератаках и роботах

Роман Шайхутдинов о том, какие обновления ждет портал госуслуг, кибератаках и роботах
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Фото: пресс-службы министерства информатизации и связи РТ
ProKazan.ru пообщался с заместителем премьер-министра РТ, министром информатизации и связи Татарстана

К ЧМ -2018 в Казани планируется запустить 5G-интернет, это будет на постоянной основе?

- В рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Татарстане планируется развернуть тестовую сеть пятого поколения 5G. Это инициатива сотового оператора «Мегафон». Так как стандарт 5G еще не определен и нет стандартизированного оборудования, сложно говорить о сроках коммерческого запуска сети. Напомню также, что в мае этого года министерство информатизации и связи Татарстана заключили протокол о создании опытной зоны по отработке технологий строительства, запуска в 2018 году и эксплуатации сетей связи 5G на территории Иннополиса.

5G призван стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт - для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.

 «За 6 месяцев татарстанцы 19,1 млн раз просмотрели оценки детей, а на прием к врачу записались 6,9 млн раз»

Какие новые услуги появились но портале госуслуг РТ?

-  На портале госуслуг Республики Татарстан сегодня опубликовано 240 электронных услуг и сервисов, зарегистрировано почти 2 миллиона личных кабинетов. Более 55 миллионов раз татарстанцы воспользовались электронными услугами с начала года. Самыми популярными сервисами остаются «Электронный дневник» и «Запись на прием к врачу». За 6 месяцев татарстанцы 19,1 млн раз просмотрели оценки детей, а на прием к врачу через электронные ресурсы записались 6,9 млн раз.

В этом году мы внедрили следующие сервисы: перевод денежных средств с карты на карту и оплата штрафов административных комиссий. Сейчас оптимизируются услуги в сфере строительства, а также услуги по подаче заявления на постановку в очередь в детский сад, получение архивных справок и разрешения на охоту.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства переведены в электронный вид меры господдержки по программам «Микрозаймы» и «Лизинг-грант для монопрофильных городов». Это упростило подачу заявок на предоставление микрозайма, а также субсидии - за счет сокращения количества требуемых документов и визитов в центры выдачи.

Стоит ли ожидать каких-то новых услуг на Портале до конца года?

- Да, совсем скоро на портале услуг будет установлен информер образовательной карты, который позволит видеть баланс карты вашего ребенка, предназначенной на оплату школьного питания. Также мы планируем внедрить возможность получения электронных счетов за газоснабжение. Напомним, что в этом году была обнулена комиссия при оплате услуг газа и техобслуживания на портале госуслуг картами любых банков.

Появится и возможность оплаты госпошлины на выдачу разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов. Дополнительным бонусом станет скидка на оплату данной госпошлины в 30%.

В сфере оказания медицинских услуг ожидаются какие-то обновления?

- До конца года на портале госуслуг и в мобильном приложении «Услуги РТ» планируем внедрить сервис оценки качества оказанной медицинской помощи. Пользователи, записавшиеся на прием к врачу с портала или через мобильное приложение, смогут оценить качество оказанных услуг после приема у врача.

Сколько хакерских атак на сайтах госструктур РТ отбивается каждый день?

-За первое полугодие 2017 года зафиксировано 20 атак типа DDOS на основные сервисы электронного правительства РТ. Кроме того, за 1 квартал зафиксировано 33 млн воздействий извне (куда входят как попытки подбора паролей к личным кабинетам, так и попытки обращений от заражённых троянским вирусом компьютеров из сети Интернет).

Отмечу, что для обеспечения информационной безопасности органов государственной власти в Татарстане используется комплекс решений различных российских разработчика по предотвращению киберугроз. Это помогает в своевременном отображении любого несанкционированного доступа к нашим сайтам.

Именно благодаря тесному сотрудничеству с российскими разработчиками средств информационной безопасности, а также силовыми структурами и оперативному отслеживанию ситуации госорганам республики удалось избежать неблагоприятных воздействий последних атак вирусов-шифровальщиков NotPety и WannaCry.

В городе до сих пор можно встретить таксофоны, как вы считаете, долго ли ещё будет пользоваться спросом проводная связь?

- Конечно, проводная связь среди физических лиц уже не так актуальна - здесь наблюдается активный отток абонентов. Если в 2016 году мы насчитывали 830 тысяч абонентов проводной связи в Татарстане, то на сегодняшний день их всего 815 тысяч. Сотовая связь уже давно вытесняет традиционную телефонную связь, а с недавнего времени - и фиксированный интернет. Данный вид связи сохраняется, в основном, за счет предоставления операторами связи пакетных услуг. Сегодня количество абонентов сети сотовой связи составляет более 6,5 млн человек, а показатель уровня проникновения сотовой связи достиг 173%. Это очень высокий показатель.

Какое будущее робототехники в Татарстане, в республике уже принимают роботов для помощи в работе?

- Робототехника - одно из приоритетных направлений развития цифровой экономики в России. Робототехника выступает как в экономике потребления, так и в экономике производства. В Татарстане организован Межрегиональный центр компетенций на базе на базе Казанского техникума информационных технологий, где одно из самых перспективных направлений - мобильная робототехника. В рамках МЦК готовится российская сборная для участия в WorldSkills. Также Татарстан защитил проект «Аэронет», где одно из направлений - автоматизированный сбор геоинформационных данных в республике. Они помогут выявлять кадастровые нарушения и ошибки, обнаруживать неиспользуемые или используемые не по назначению сельскохозяйственные земли, нарушения на прибрежных полосах, обследовать инфраструктурные и опасные объекты. Перспективы огромные, важно начинать с образования, преподавать это в школе, внедрять на производстве.

Есть ли у вас дома роботы? 

- Робот - это изделие, которое выполняет определенную фунцию, я бы больше говорил об автоматизированных системах, - в доме их несколько. Робота как такового нет, кроме двух конструкторов, которые сын собирает, один - робот с гироскопом, который держит равновесие на двух колесах, ездит по поверхности и второй - робот-манипулятор. 

Ваша должность обязывает постоянно быть на связи, каким мессенджером вы пользуетесь?

- Для личной переписки с друзьями и семьёй мне нравится Telegram – с его помощью очень удобно передавать информацию как текстовую, так и графическую. Для служебной переписки у нас внедрен корпоративный мессенджер на базе решения одного из зарубежных производителей, но мы сейчас активно тестируем отечественные разработки - BellChat, Dialog, Сириус.

 
Светлана Михайлова, 01.08.2017, 15:00
Тэги: Интернет, Иннополис, Казанцы
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