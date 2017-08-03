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Почему в Казани Дома культуры напоминают Припять и станут ли они современными?

Почему в Казани Дома культуры напоминают Припять и станут ли они современными?
16+
Фото: metshin.ru/Ольга Плешкова
ProKazan.ru разбирался, когда приведут в порядок дома культуры

ДК Чулпан построено в 80-е годы и находится на проспекте Победы. Это одно из семи структурных подразделений НКЦ Казань. На фоне современных многоэтажек еще советское здание внешне больше напоминает постройку из города Припять. Когда-то оно было центром притяжения, однако сейчас здесь выживает разве что государственный культурный ансамбль и детская хореографическая школа. 

Чулпан Закирова, художественный руководитель государственного ансамбля “Казань”, согласилась рассказать нам о буднях танцоров и тех, кто здесь работает.

- Это именно детская школа народного танца, коллектив насчитывает около 200 человек. Это единственная база, обслуживающая все правительственные мероприятия: 9 мая на площадях, Сабантуи - это все мы, - рассказывает Чулпан Закирова.

Культурный центр находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. Внешне с улицы сложно сказать, что здание функционирует: плитка местами провалена или идет волнами, а в межплиточном пространстве растет трава до колен.

Если зайти внутрь, вам покажется, что вы перенеслись в советский союз. Алюминиевые двери, лакированный стол и кусок кулисы, закрывающий то, что когда-то было гардеробом сразу бросается в глаза.

Когда-то здесь проводились абонементские мероприятия: заезжие циркачи устраивали шоу, сюда ходили школы, проводились дискотеки и выпускные. Однако со временем ДК начал разваливаться.

- Ремонт начинался давно, даже была программа финансирования через российский бюджет, - объяснила Чулпан Закирова. - Кинозал хотели сделать концертным залом на 500 мест. Но на эти деньги построили пристрой за сценой: это гримерки, костюмерные - шикарно сделали! Коробку сделали, а коммуникации оставили те же. Также отдельно отремонтировали два танцевальных зала.

Не нужно быть строителем, чтобы понять, что здесь необходим капитальный ремонт. Второй этаж уже почти не функционирует. Потолок фойе покрыт разводами от воды, а стены кое-где залатаны бетоном.

- У нас уже крыша текла, тут такие условия, мы ведра ставили на пол. Система коммуникаций прогнила. Здесь надо менять трубы, нет горячей воды. Зимой здесь есть отопление, но не во всех комнатах. В кабинетах еще более или менее, а вообще мы зимой тут в тулупах. Выживаем, как можем.

Несмотря на такие условия переехать ансамбль не может. При таком количестве людей это единственный зал, который может обеспечить работу танцевального коллектива.

- Нам физически некуда деться просто некуда, коллектив 50-70 человек, мы просто никуда не поместимся. Наш коллектив - это ведущая сила всех государственных мероприятий. У нас даже костюмерная не здесь, потому как все течет, караул!

Работники сферы культуры бьют тревогу: часть домов культуры в Казани постепенно исчезает. Сегодня в Казани функционирует 14 ДК и далеко не каждый в удовлетворительном состоянии.

- ДК Химиков продано, ДК Строителей непонятно, что там - внутри одни рынки, ДК имени Кирова стало Филармонией, ДК Ленина вообще разрушено - довели. И это в пределах города!

Несмотря на плачевность ситуации, подвижки к ее улучшению все-таки есть. Проблема неухоженности домов культуры обсуждается в мэрии не первый год. Начальник Управления культуры Азат Абзалов отметил, что люди предпочитают отдыхать дома или в торговых центрах, что не лучшим образом сказывается на культурном развитии и ситуацию нужно менять. Причем, работать они должны по-новому, однако, как именно они должны работать, никто не уточняет.

Согласно официальным данным, в течение последних 5 лет за счет республиканской программы «Сельские клубы» сеть муниципальных дворцов увеличивалась по 1-2 ДК в год. Так, в прошедшем году сдан клуб с библиотекой в жилом массиве Нагорный, а в этом году запланировано строительство клуба в Отарах. Что касается ДК “Чулпан”, то весной ГИСУ заказало проект на проведение реконструкции кинотеатра площадью 3,2 тыс. кв. м. Рабочие должны отремонтировать кровлю, обновить фасад, частично сделать перепланировку 1 этажа. Кроме того будут обновлены коммуникации, проработана озвучка зала, заменены кресла. Навесной фасад будет утеплен и облицован керамогранитом. Всего на развитие материально-технической базы учреждений культуры будет вложено почти полмиллиарда рублей.

- Начата работа по визуальному ребрендингу и созданию бренда «культурные центры Казани», - сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов. - Первым продуктом станет проект «Казань - культурная карта творческих возможностей». Кроме того, качественному изменению форматов работы муниципальных ДК посвящен и проект «Жизнелюб».

Как прокомментировали нам а администрации города, сейчас здание КЦ «Чулпан» находится на реконструкции. Заказчиком проекта реконструкции является ГИСУ («Главное инвестиционно-строительное управление по РТ), разработчиком проекта – «Татинвестгражданпроект». По документам, срок окончания проектных работ – сентябрь 2017 года. Но по факту мы не встретили там ни одного рабочего.

Ольга Плешкова, 04.08.2017, 10:01

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Комментарии

Горожанин04 августа 2017, 10:10
Это какой- то позор
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Злобный Аноним04 августа 2017, 10:20
"- ДК Химиков продано, ДК Строителей непонятно, что там - внутри одни рынки, ДК имени Кирова стало Филармонией, ДК Ленина вообще разрушено - довели. И это в пределах города!"(с)

Ребята вы О ЧЕМ? ??? В Соцгороде полным ходом идёт ремонт КДК имени Ленина! Собираются потратить многие миллионы 8-|
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Злобный Аноним04 августа 2017, 10:27
... Кстати, видел, как во время открытия парка "Крылья Советов" народный коллектив из КДК выбивал из Минниханова деньги на капремонт :-D
А этим слабо? 8-|
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Горожанин04 августа 2017, 10:34
Вот если бы отдали на откуп торгашам, я думаю отремонтировали бы на счет раз-два. Обратили внимание, что в Казани не задерживаясь открывают - магазин, аптеку, так называемый развлекательный цент, те опять магазин ресторан, кафе открытая терраса кафе и ресторана, ну еще банки различные хорошо ремонтируются, ну а на остальное что останется.
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Злобный Аноним04 августа 2017, 10:42
В ответ на комментарий пользователя
Вот если бы отдали на откуп торгашам, я думаю отремонтировали бы на счет раз-два. Обратили внимание, что в Казани не задерживаясь открывают - магазин, аптеку, так называемый развлекательный цент, те опять магазин ресторан, кафе открытая терраса кафе и ресторана, ну еще банки различные хорошо ремонтируются, ну а на остальное что останется.
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Уточните, вы про что? Продать здание ДК под банк или ресторан? Или сдать пустующие помещения? Не замечали, что наличие арендаторов в здании не делает его чище, лучше и отремонтированнее? Скорее наоборот, сначала один дверь на улицу пробьет, потом другой ее заделает и сделает другую ...
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Злобный Аноним04 августа 2017, 10:50
"Тендер по кинотеатру "Чулпан", расположенного по адресу проспект Победы, 48, объявили 21 апреля. Итоги подведут 22 мая. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5,75 млн. На выполнение инженерных изысканий заказчик дает 3 месяца со дня подписания госконтракта, на разработку проектной и рабочей документации - 4 месяца.

Согласно техзаданию, в основном здании, площадью 3,2 тыс.кв.метров, проведут ремонт кровли, фасада, входных групп, частично перепланируют помещения 1 этажа. В зале на 500 мест нужно оборудовать сцену и заменить кресла. Плюс ремонт сетей, коммункаций, проведение телефонных линий, охранной сигнализации, озвучку залов и так далее. Отделочные работы проведут на 890 кв.метрах.

В пристрое, площадью 2,6 тыс.кв.метров, планируют провести планировочные работы. Будет установлен навесной фасад, который будет облицован керомогранитом и утеплен.

Тендер объявили в рамках постановления кабинета министров Татарстана от 22 ноября 2016 года. Финансирует разработку документации и инженерные изыскания бюджет РТ.

Кинотеатр "Чулпан" построили в 80-ых годах прошлого столетия. Тогда на проспекте Победы бурно строились дома, формировались микрорайоны. Нужен был центр культуры. Помимо кинозала, в здании проходили концерты, в том числе самодеятельности, работали различные кружки.

В 2007 году здание посетил мэр Казани Ильсур Метшин. Тогда портал мэрии сообщал, что с 1995 года "Чулпан" как культурный центр – филиал НКЦ «Казань». Это единственное подобное учреждение в Приволжском районе – с большим зрительным залом, творческими студиями, кинозалом.

В 2004 году центр вошел в федеральную адресную инвестиционную программу на условиях софинансирования из местного бюджета. За 2 года на ремонт и реконструкцию центр получил 20 миллионов рублей. Потом федеральный центр приостановил финансирование. На момент посещения Метшиным в ДК "Чулпан" работала только танцевальная студия – дети занимаются в хореографическом зале, одном из немногих оставшихся в рабочем состоянии помещений. В других же помещениях не закончен ремонт, на полное завершение которого требуется более 140 миллионов рублей.

«Учреждения культуры – это две стороны одной медали. Есть учреждения, финансируемые из республиканского бюджета, и благодаря помощи республики в порядок приведены наши театры. Но то, что оставалось в городском ведении, пребывает сейчас в плачевном состоянии. Проблемы не только в КЦ «Чулпан», но и в КЦ «Сайдаш», в ДК Саид-Галеева в Дербышках. Еще хуже ситуация в Авиастроительном районе. Между тем для многих районов – это единственные очаги культуры для десятков, а может быть и сотен тысяч детей. Поэтому проблемы нужно решать», - сказал тогда Метшин. "
Источник: https://inkazan.ru/news/city/21-04-2017/v-kazani-zakazali-proekt-rekonstruktsii-kinoteatra-chulpan
... Где все эти деньги? Или как раз пошли на КДК Ленина? Или как? 8-|
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Сэнсэй04 августа 2017, 10:51
Закрывать все эти символы советской эпохи и сносить под 0.
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Злобный Аноним04 августа 2017, 10:54
"Сегодня на XVII сессии Казгордумы мэр Казани Ильсур Метшин поручил разработать новую долгосрочную муниципальную программу по развитию культуры в Казани. По его словам, разработка документа должна вестись с участием всех городских учреждений культуры и с учетом основных направлений Стратегии-2030. Предыдущая программа — «Развитие культуры в Казани на 2015−2017 годы» — завершается в этом году.

Отдельно мэр рассказал о необходимости модернизации дворцов культуры. «Важно то, что несмотря на разные сложные периоды в жизни страны, у нас в городе, благодаря дальновидной политике руководства система в области культуры сохранена: ни одна школа искусств не была закрыта. Более того, на содержание за счет средств муниципального бюджета были приняты когда-то ведомственные дворцы культуры», — сказал мэр. Сегодня это самые крупные дворцы: ДК строителей — КЦ «Сайдаш», КДК Ленина, ДК Урицкого — ЦКС «Московский», ДК им. Саид-Галиева. «Мы приняли дворцы культуры от заводов такими, какие они есть, и наша задача — создать в них все необходимые условия для людей», — уверен И. Метшин. Он напомнил, что после посещения ДК Ленина Рустам Минниханов поддержал инициативу городских властей о капитальном ремонте этого дома культуры, а также ДК Урицкого и КЦ «Чулпан». «Такие решения нам необходимо принять и по всем остальным дворцам культуры, — подчеркнул И. Метшин. — Одними бюджетными средствами здесь не обойтись. Я хочу обратиться ко всем присутствующим в зале руководителям, коллегам, в особенности депутатам Государственного Совета РТ, — взять кураторство над ДК и помочь нам найти спонсоров. Я надеюсь, что совместными усилиями мы отремонтируем все ДК»."
Источник: http://inde.io/news/5218-v-kazani-hotyat-otremontirovat-vse-doma-kultury
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Культура04 августа 2017, 11:07
Дом Культуры которого больше нет !!!
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Горожанин04 августа 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Дом Культуры которого больше нет !!!
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ДК медработников, эх.... Такое здание про*рали....
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