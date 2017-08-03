Почему в Казани Дома культуры напоминают Припять и станут ли они современными?

ProKazan.ru разбирался, когда приведут в порядок дома культуры

ДК Чулпан построено в 80-е годы и находится на проспекте Победы. Это одно из семи структурных подразделений НКЦ Казань. На фоне современных многоэтажек еще советское здание внешне больше напоминает постройку из города Припять. Когда-то оно было центром притяжения, однако сейчас здесь выживает разве что государственный культурный ансамбль и детская хореографическая школа.

Чулпан Закирова, художественный руководитель государственного ансамбля “Казань”, согласилась рассказать нам о буднях танцоров и тех, кто здесь работает.

- Это именно детская школа народного танца, коллектив насчитывает около 200 человек. Это единственная база, обслуживающая все правительственные мероприятия: 9 мая на площадях, Сабантуи - это все мы, - рассказывает Чулпан Закирова.

Культурный центр находится, мягко говоря, в плачевном состоянии. Внешне с улицы сложно сказать, что здание функционирует: плитка местами провалена или идет волнами, а в межплиточном пространстве растет трава до колен.

Если зайти внутрь, вам покажется, что вы перенеслись в советский союз. Алюминиевые двери, лакированный стол и кусок кулисы, закрывающий то, что когда-то было гардеробом сразу бросается в глаза.

Когда-то здесь проводились абонементские мероприятия: заезжие циркачи устраивали шоу, сюда ходили школы, проводились дискотеки и выпускные. Однако со временем ДК начал разваливаться.

- Ремонт начинался давно, даже была программа финансирования через российский бюджет, - объяснила Чулпан Закирова. - Кинозал хотели сделать концертным залом на 500 мест. Но на эти деньги построили пристрой за сценой: это гримерки, костюмерные - шикарно сделали! Коробку сделали, а коммуникации оставили те же. Также отдельно отремонтировали два танцевальных зала.

Не нужно быть строителем, чтобы понять, что здесь необходим капитальный ремонт. Второй этаж уже почти не функционирует. Потолок фойе покрыт разводами от воды, а стены кое-где залатаны бетоном.

- У нас уже крыша текла, тут такие условия, мы ведра ставили на пол. Система коммуникаций прогнила. Здесь надо менять трубы, нет горячей воды. Зимой здесь есть отопление, но не во всех комнатах. В кабинетах еще более или менее, а вообще мы зимой тут в тулупах. Выживаем, как можем.

Несмотря на такие условия переехать ансамбль не может. При таком количестве людей это единственный зал, который может обеспечить работу танцевального коллектива.

- Нам физически некуда деться просто некуда, коллектив 50-70 человек, мы просто никуда не поместимся. Наш коллектив - это ведущая сила всех государственных мероприятий. У нас даже костюмерная не здесь, потому как все течет, караул!

Работники сферы культуры бьют тревогу: часть домов культуры в Казани постепенно исчезает. Сегодня в Казани функционирует 14 ДК и далеко не каждый в удовлетворительном состоянии.

- ДК Химиков продано, ДК Строителей непонятно, что там - внутри одни рынки, ДК имени Кирова стало Филармонией, ДК Ленина вообще разрушено - довели. И это в пределах города!

Несмотря на плачевность ситуации, подвижки к ее улучшению все-таки есть. Проблема неухоженности домов культуры обсуждается в мэрии не первый год. Начальник Управления культуры Азат Абзалов отметил, что люди предпочитают отдыхать дома или в торговых центрах, что не лучшим образом сказывается на культурном развитии и ситуацию нужно менять. Причем, работать они должны по-новому, однако, как именно они должны работать, никто не уточняет.

Согласно официальным данным, в течение последних 5 лет за счет республиканской программы «Сельские клубы» сеть муниципальных дворцов увеличивалась по 1-2 ДК в год. Так, в прошедшем году сдан клуб с библиотекой в жилом массиве Нагорный, а в этом году запланировано строительство клуба в Отарах. Что касается ДК “Чулпан”, то весной ГИСУ заказало проект на проведение реконструкции кинотеатра площадью 3,2 тыс. кв. м. Рабочие должны отремонтировать кровлю, обновить фасад, частично сделать перепланировку 1 этажа. Кроме того будут обновлены коммуникации, проработана озвучка зала, заменены кресла. Навесной фасад будет утеплен и облицован керамогранитом. Всего на развитие материально-технической базы учреждений культуры будет вложено почти полмиллиарда рублей.

- Начата работа по визуальному ребрендингу и созданию бренда «культурные центры Казани», - сообщил начальник Управления культуры Азат Абзалов. - Первым продуктом станет проект «Казань - культурная карта творческих возможностей». Кроме того, качественному изменению форматов работы муниципальных ДК посвящен и проект «Жизнелюб».

Как прокомментировали нам а администрации города, сейчас здание КЦ «Чулпан» находится на реконструкции. Заказчиком проекта реконструкции является ГИСУ («Главное инвестиционно-строительное управление по РТ), разработчиком проекта – «Татинвестгражданпроект». По документам, срок окончания проектных работ – сентябрь 2017 года. Но по факту мы не встретили там ни одного рабочего.