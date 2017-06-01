В Казани из-за нарушений закрыли кальянную New Page‍

В Казани на улице Попова, 6, суд закрыл кальянную NewPage, такое решение было принято из-за обращения Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба ведомства.

С жалобой на запахи от заведения в Роспотребнадзор обратились жильцы дома, ведомство начало административное расследование.

- Выявлено, что шахта вытяжной вентиляции от кальянной NewPage не выведена на крышу, а выходное отверстие располагается в стене здания под окнами жилых помещений, - отметили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено административное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений", в результате суд принял решение закрыть кальянную на 40 суток.