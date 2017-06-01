Глава Минтруда России заявил, что рабочий день может сократиться до 4 часов

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что в XXI веке рабочий день может быть сокращен до четырех часов.

- Давайте посмотрим, XIX век — сколько люди работали? Люди работали по 12–14–16 часов в сутки, сейчас уже стандарт XX века — 8 часов в день, 40-часовая рабочая неделя, есть ряд стран, которые работают меньше. Может быть XXI век будет стандарт — 4 часа, может 5, может быть 6, я не знаю, может быть, когда-нибудь за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами, — цитирует «Газета.ру» слова министра, сказанные в ходе сессии «Индустрия 4.0: безработица или изменение структуры рынка труда» на Петербургском экономическом форуме.

Топилин подчеркнул, что сокращение рабочих часов не должно означать падения зарплаты.

В свою очередь первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов в ходе этого же форума заявил, что через 15 лет в России можно будет начать обсуждать вопрос третьего выходного дня.

- Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьёзно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днём. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди, — отметил Швецов.