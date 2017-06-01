Коммерческий директор «Ривьеры» Войтко стала депутатом Казгордумы

Коммерческий директор «Ривьеры» Елена Войтко получила мандат депутата Казгордумы, который ранее принадлежал вице-премьеру РТ Рустаму Нигматуллину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что решение было принято на избирательной комиссии. Депутату уже вручили удостоверение об избрании и закрепили за Чистопольским избирательным округом.

Напомним, в 2015 году депутаты избрали Нигматуллина на пост вице-мэра Казани. В 2017 году он был утвержден на пост первого вице-премьера РТ, а затем было принято решение о сложении депутатских полномочий.