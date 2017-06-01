В Казани задержали грабителя, который пытался вскрыть банкомат на улице Декабристов

В Казани накануне в квартире дома по улице Короленко задержали 42-летнего мужчину, который пытался в ночь на пятницу, 26 мая, вскрыть один из банкоматов на улице Декабристов, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Мужчина был задержан, после чего его отпустили домой под подписку о невыезде, - рассказали ProKazan.ru.

Напомним, преступление произошло с 2:00 до 3:00 в круглосуточно работающем помещении банка, в самом банкомате, который пытался вскрыть преступник, находилось около 600 тысяч рублей. Попытка взломать банкомат оказалась неудачной, подозреваемый скрылся.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Кража".