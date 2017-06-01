В Казани заработали стенды для туристов к Кубку Конфедераций

Пункты будут работать ежедневно с 10:30 до 18:30

В Казани накануне открылись пять информационных пунктов для туристов к Кубку конфедераций, об этом сообщает официальны портал мэрии города.

Они появились на площадях перед театром Г.Камала и Казанским Кремлем, улицах Марджани и Баумана, на пересечении улицы Баумана и К.Наджми, представляя собой геокупольные шатры в форме футбольного мяча.

Пункты будут работать ежедневно с 10:30 до 18:30 вплоть до 30 августа.

В каждом шатре будут работать по 3 волонтера, которые будут бесплатно выдавать гид "Татарстан: 1001 удовольствие", выпущенный специально к старту летнего туристического сезона и Кубку конфедераций-2017.