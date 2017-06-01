СМИ: террористы хотели сорвать Кубок Конфедераций, взорвав в Москве станцию метро

Четверо участников запрещенной в России организации «Исламское государство» хотели сорвать Кубок Конфедераций, устроив взрыв в московском метрополитене. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что злоумышленники были задержаны 25 мая в микрорайоне Ново-Переделкино.

- Согласно показаниям задержанных, сначала они хотели взорвать ресторан, где подают свинину, а затем решили устроить взрыв на станции метро «Теплый Стан», - говорится в сообщении.

В ходе обыска в квартире были найдены пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном, которые использовались для производства инициирующей взрывчатки — перекиси ацетона; радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Отмечается, что там же находилась уже готовая самодельная осколочно-фугасная бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель.

Позже выяснилось, что взрыв хотели устроить Фуркат Кушаев, Мухаммадюсуф Ашуров, которые приехали из Узбекистана, Абдушукур Гулмирзаев — из Таджикистана и Магомед Давудов из Дагестана. Планировали они устроить взрыв в пятницу вечером, когда в метро особенно многолюдно. А познакомились злоумышленники в социальной сети «Одноклассники».

Напомним, с 1 июня по 12 июля в Казани, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи на время проведения Кубка конфедераций начали действовать усиленные меры безопасности. Так, с 1 июня по 4 июля 2017 года Казани и других городах вводятся ограничение полетов и запрет на плавание судов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.