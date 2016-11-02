МЧС: в урагане на юге Татарстана никто не погиб и не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по РТ/Фото с места происшествия

В результате урагана на юге Татарстана были повреждены кровли восьми частных домов, мечети и школы в селе Верхняя Чегодайка, такого же количества частных домов в селе Нижняя Чегодайка Черемшанского района Татарстана.

- Погибших и пострадавших нет, — отметили в МЧС.