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Завтра в Казани ожидаются дожди и +19 градусов

Завтра в Казани ожидаются дожди и +19 градусов
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Завтра, 2 июня, в Казани ожидается облачная погода, днем дождь, местами с грозой. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный умеренный до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 8-10 гр.тепла. Максимальная температура воздуха днем 17-19 гр.тепла.

 

Люция Кашапова, 01.06.2017, 18:45
Тэги: Погода
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