В аэропорту Казани стали чаще арестовывать чучела животных и экстремистскую литературу

В Казани количество выявленных правонарушений на таможенном посту выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом

В Казани количество выявленных правонарушений на таможенном посту выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Об это сегодня в ходе пресс-конференции сообщил начальник таможенного поста международного аэропорта «Казань» Мирзанур Гараев.

- В аэропорту Казани за последние месяцы увеличилось количество рейсов на 80%, соответственно увеличилось количество пассажиров, пересекающих границу. В связи с этим все чаще таможенниками выявляются правонарушения, - отметил Гараев.

Правила перемещения товаров через таможенную границу

По словам начальника таможенного поста аэропорта «Казань», чаще всего административными правонарушениями становятся алкоголь и табачные изделия, которые граждане привозят из-за границы.

- Были и такие случаи, когда туристы привозили с собой чучела животных, которые являются охраняемыми и исчезающими видами. Также запрещено перевозить литературу экстремистской направленности, - пояснил Мирзанур Гараев.

Так, если пассажир перевозит товары, таможенная стоимость которых превышает 10 тысяч евро, или вес этих товаров превышает 50 кг, в этом случае пассажирам необходимо заполнить таможенную декларацию.

- В этом году мы ввели новшество. Теперь пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить в электронном виде на сайте федеральной таможенной службы, - добавил Гараев.

Кроме того, в ведомстве отметили, что также необходимо декларировать ввозимые и вывозимые денежные средства, сумма которых превышает 10 тысяч долларов США.

- Разрешается ввоз алкогольных напитков в количестве, не превышающих 3 литров, лицам, которые достигли 18 лет. Также разрешается ввозить табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 250 гр.табака, - сказали в ведомстве.

Граждане также могут вывезти морепродукты или рыбу, но в количестве не более 5 кг.

Правила пересечения границы будущим хаджиям

Кроме того, татарстанская таможня рекомендовала обратить внимание будущих хаджиев при вылете - на перемещение с собой лекарственных препаратов.

- Прежде чем отправиться в путешествие, паломнику стоит изучить состав лекарственных препаратов на предмет содержания в них наркотических средств и психотропных веществ. Также паломнику необходимо иметь с собой все документы, которые будут подтверждать, что ему разрешено перевозить с собой лекарство, - сказал Мирзанур Гараев.

Стоит отметить, что в этом году выезд в хадж запланирован на август. На российских паломников выделено 17 тысяч квот, на Татарстана — около 1400 квот.