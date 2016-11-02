Обзор тендеров: 200 млн на ремонт ливневок в Казани и банкеты в Госсовете за 2,7 млн

Портал ProKazan.ru выбрал самые интересные тендеры в Татарстане

Победитель госзаказа не выбран, а работы уже идут

"Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса РТ" разместило тендер на ремонт автодорог в Кировском районе Казани. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 219 миллионов рублей.

Согласно документам, приложенным к госзаказу, планируется отремонтировать улицу Горьковское шоссе (участок от путепровода в направлении СК "Олимпиец"), улицу Краснококшайская (от Чкалова до Большой Крыловки), а также улицу Мулланура Вахитова (от Большой Крыловки до Декабристов).

Примечательно, что торги по данному тендеру должны пройти 19 июня, а ремонтные работы на Горьковском шоссе уже идут полным ходом. Из-за них на трассе возникают многокилометровые пробки.

200 миллионов на ремонт ливневок в Казани

"Главинвестстрой РТ" разместил тендер на ремонт ливневой канализации во всех 7 районах города. Исполнителю предстоит прочистить и восстановить пропускную способность ливневок. Фронт работ - 33 километра.

На эти цели из бюджета республики выделят 200 миллионов рублей. Ранее мы сообщали о том, что за 5 лет на прочистку ливневой канализации в Казани потратили 300 млн.

2,7 млн на обслуживание приемов в Госсовете РТ

Аппарат Госсовета РТ разместил тендер на оказание услуг по организации и обслуживанию пленарных заседаний, приемов и иных мероприятий в 2017 году для нужд Государственного Совета Республики Татарстан. Цена госконтракта - 2,7 миллиона рублей.

Ориентировочное количество обслуживаемых участников не более 700 человек за период действия контракта. Так, завтраки-обеды-ужины на одного человека, включая переводчика и сопровождающего, обойдутся в 1200 рублей в сутки. Банкет-ужин в 2000 рублей, а кофе-брейк - до 300 рублей.