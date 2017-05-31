В Татарстане МВД может начать проверку массовой рассылки сообщений о «московском урагане»

МВД Татарстана осведомлено о массовой рассылке сообщений о надвинающимся на регион "московском урагане", ведомство может начать проверку по данному поводу, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник ФКУ "Центр Управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ" Радик Гисмятов.

- По поводу выяснения ... (авторов рассылки - прим.ред.). Это, наверное, больше адресовано службам МВД, которые знают об этой ситуации и, насколько я знаю, они уже работают, - заявил Радик Гисмятов, отметив, что этот вопрос также поднимался на совещаниях в Аппарате президента РТ и Кабинете министров РТ.

После начала "фейковой" рассылки от неизвестных людей МЧС, в свою очередь, начало рассылать сообщения об официально объявленном в Татарстане штормовом предупреждении, через оператора "Мегафон" оповестили около 230 тысяч абонентов в РТ, через "Билайн" — более 3 млн абонентов. По другим операторам точных данных нет, но они, по словам представителя МЧС, также отчитались о полной рассылке сообщений абонентам.

При этом в случае возникновения чрезвычайной ситуации, рассылка SMS-сообщений по всему Татарстану займет около часа, а в официальных сообществах МЧС России по РТ информация может появиться в течение 10 минут.

Также в случае необходимости для информирования об ухудшении погоды, помимо SMS и СМИ, будут использоваться радио и речевые сиренные установки, которые установлены в зонах экстренного оповещения населения, и мобильные комплексы оповещения населения на базе "Камаза". К примеру, накануне машины работали с 14:00 до 18:00, сегодня – с 9 утра они размещены в том числе на трассе М7.