В Казани осудили экс-замначальника колонии №2, который собирал «дань» с осужденных

Накануне Приволжский суд Казани вынес приговор экс-замначальнику колонии №2 38-летнему Игорю Леонидову, который три года собирал деньги с осужденных, передает KazanFirst.

Установлено, что в апреле 2013 года он и его начальник предложили осужденному за свой счет отремонтировать помещение колонии, таким образом, пообещав ему хорошие условия содержания и досрочное освобождение.

- Они получили от родственников 600 тысяч рублей. Таким же способом они получили 1 млн рублей еще с четверых осужденных, - говорится в сообщении.

Сообщается, что еще один заключенный «откупился» от Леонидова смартфоном за 40 тысяч рублей.

Свою вину Игорь Леонидов признал лишь частично. Суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения, суд также запретил ему в течение 2 лет и 9 месяцев после освобождения занимать руководящие должности в органах власти.