СМИ: Центробанк отнес Татарстан к регионам с низким уровнем инфляции

Республика Татарстана относится к группе регионов России с хорошим уровнем доходов и ниже, чем среднероссийский, уровнем инфляции. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев, передают «Известия».

По его мнению, с такими показателями Татарстан может стать примером для других регионов.

- Успешную практику Татарстана можно распространить на другие регионы, поскольку высокая конкуренция производителей и продавцов — это один из методов борьбы с инфляцией. Где есть конкуренция и диверсификация экономики, там сразу заметно улучшение ситуации с ценами, - отметил Дмитриев.

Он также добавил, что в плане инфляции «неплохо чувствует Приволжский федеральный округ». В 10 из 14 регионов инфляция ниже 4%.