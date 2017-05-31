В Казани двух учителей гимназии попросили уволиться за несуществующее опоздание на ОГЭ

В Казани двух учителей гимназии попросили уволиться по собственному желанию за то, что они якобы опоздали 27 мая на ОГЭ для девятиклассников. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Преподаватели русского языка и литературы 51-летняя Вартуи Меликсетян и 23-летний Александр Кисляков сообщили, что действовали по инструкции и никакого опоздания не было. Учителя уже обратились в Министерство образования и науки РТ с просьбой разобраться в ситуации.

Однако в администрации гимназии по-прежнему убеждены, что опоздание учителя — это грубое нарушение.

По словам Александра Кислякова, на экзамене он выполнял функции организатора вне аудитории.

- В мои задачи входило контролировать ситуацию в коридорах, сопровождать детей из класса в туалет, к врачу, - рассказывает учитель.

Так, согласно инструкции, преподаватели, которые работали внутри аудитории должны были явиться в пункт проведения экзамена в 8.00, а те, кто вне — не позднее 8.30, а сам экзамен начинался в 10.00.

- В день экзамена я пришел примерно в 8.10, кто-то на несколько минут позже. Но все в 8.20 уже были на месте. Мы расписались в журнале и пошли на свои рабочие места. Но не успел я дойти до аудитории, как меня догнала руководитель госкомиссии и сказала, что я опоздал, - сказал педагог.

После этого учителей вызвали к директору гимназии и попросили покинут свои должности по собственному желанию. 51-летняя Вартуи Меликсетян, не выдержав давления, написала заявление, а вот ее молодой коллега решил бороться за свое место.