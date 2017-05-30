В Татарстане сельским магазинам разрешили работать без онлайн-касс

Кабмин Татарстана утвердил перечень населенных пунктов, где местные предприниматели могут не передавать данные в налоговую в электронной форме. Послабления касаются около 800 сельских поселений во всех муниципальных районах республики, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление.

Ранее сельские бизнесмены жаловались президенту Татарстана Рустаму Минниханову на жесткие требования федерального законодательства по внедрению онлайн-касс. Они ссылались на дороговизну таких машин и угрозу закрытия часто единственных в селе магазинов. На заседании совета по предпринимательству президент республики поручил освободить предпринимателей из населенных пунктов с численностью до 500 человек от обязанности устанавливать онлайн-кассы бессрочно. Магазины в селах с населением до 1 тыс. человек решено предоставить такие послабления на три года.

Отметим, что федеральный законодатель предполагает послабления лишь для населенных пунктов, «удаленных от сетей связи», перечень которых формируют субъекты федерации.