Президентом «Рубина» назначили Радика Шаймиева

Такое решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета клуба

Новым президентом "Рубина" стал 52-летний Радик Шаймиев, младший сын госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева, об этом сообщает официальный портал мэрии Казани. Решение было принято в ходе заседания наблюдательного совета клуба.

- Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК "ТАИФ", - отмечается в сообщении.

Прежний президент клуба Ильсур Метшин был отправлен в отставку сегодня утром.

Таким образом подтвердились многочисленные слухи об этом назначении.

Ранее гендиректор компании ТАИФ Альберт Шигабутдинов прокомментировал изменения в модели финансирования "Рубина", согласно которому казанский клуб перейдет от частно-государственного финансирования к полностью частному, по словам Шигабутдинова, некоторые специалисты предлагали им обнакротить клуб.

Кстати



Радик Шаймиев родился 14 ноября 1964 года. С 1992 года является генеральным директором ООО "НИРА-Экспорт".



С 1996 года — главный советник генерального директора ОАО "ТАИФ".

С 1998 года — член совета директоров "Татнефть".