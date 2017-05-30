В Казани сотрудникам FUN24 запретили отбирать еду у посетителей

В Казани посетители развлекательного центра FUN24 пожаловались в Роспотребнадзор, что сотрудники заведения не позволяют проносить с собой еду и напитки, которые были куплены в другом месте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники центра ссылаются на внутренние правила заведения. Кроме того, на входе развлекательного центра размещен соответствующий знак.

Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что такие действия со стороны сотрудников FUN24 неправомерны. Напомним, 29 мая 2015 года решением Арбитражного суда такие действия развлекательного центра уже были признаны незаконными. Решение суда вступило в законную силу. Таким образом, сотрудники FUN24 не вправе запрещать посетителям приносить с собой напитки и продукты питания.