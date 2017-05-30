Росавиация ограничила полеты над Казань во время Кубка Конфедераций

Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани на время проведения Кубка Конфедераций 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте федерального агентства воздушного транспорта.

Сообщается, что ограничения вводятся с 1 июня по 4 июля текущего года.

- В связи с проведением в России Кубка Конфедераций для обеспечения безопасности вводятся временные ограничения на использование воздушного пространства в районах городов-организаторов, - говорится в сообщении.

Так, ограничения вводятся в воздушном пространстве радиусом 110 км от стадионов, где пройдут матчи, и распространяется до высоты 8,1 тыс.м.

- Любые полеты могут осуществляться только с разрешения региональных межведомственных оперативных штабов по обеспечению безопасности в период проведения спортивных мероприятий, - добавили в Росавиации.

Справка



Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.