Стало известно, где и когда скончался продюсер, создавший татарскую версию хита «Экспонат»

Стало известно, что известный татарский продюсер Илфак Шигапов, создавший татарскую версию хита группы "Ленинград" "Экспонат", умер накануне, 30 мая, около 2 часов ночи, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Умерший был найдено около 10:00 в его квартире на улице Бондаренко, на затылке у него были найдены следы крови, а также ссадины на лице, - сообщили ProKazan.ru.

По предварительным данным, Илфак Шигапов скончался из-за остановки сердца.

Сегодня в офисе татарской газеты "Шахри Казан" состоялось прощание с продюсером, похоронят его в Лениногорском районе в селе Иштиряк.