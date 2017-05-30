В Татарстане банда похитителей нефти осталась на 3 млн рублей в «плюсе» после приговора

В Тукаевском районе Татарстана осудили преступную группу, которая похитила около 511 кубометров нефти. Сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что с февраля 2012 года 40-летний Виктор Игонин, 35-летний Ренат Гасимов, 52-летний Николай Воронцов, 47-летний Владислав Габсаликов, 54-летний Константин Курочкин, 41-летний Айдар Мингачев и 35-летний Рустем Ахметов похищали нефть при ее транспортировке с мест добычи на базу управления подготовки нефти «Луговое» территориально-производственного предприятия «ТатРИТЭКнефть» ОАО «РИТЭК».

Отмечается, что хищение происходило тремя способами.

- Сначала работники базы «Луговое» Гасимов, Габсаликов, Мингачев и Ахметов имитировали разгрузку нефти, которую они привезли с мест добычи на автомобилях под управлением Курочкина и Воронцова. При этом часть нефти они сливали в хранилище, а другую часть похищали, вывозя на базу ООО «Виктойл», руководителем которой являлся Игонин, - сообщили в ведомстве.

В дальнейшем злоумышленники стали использовать для хищения нефти автоцистерну с оборудованной в ней потайной ёмкостью объёмом 4,15 кубометров.

- В ходе расследования было установлено не менее пяти фактов хищения нефти. Во всех случаях недостачу топлива они скрывали путем внесения ложных сведений в товарно-транспортные накладные, - рассказали в прокуратуре РТ.

Далее похищенную нефть под видом печного топлива Игониным сбывалась предприятиям Кировской области.

Таким образом, суд признал всех виновными по ст. 158 УК РФ и приговорил Игонина к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс рублей. Остальные получили условный срок - Гасимов 4,5 года, со штрафом в размере 400 тыс. рублей; Габсаликов - 4 года, со штрафом в размере 300 тыс. рублей; Мингачев - 3 года 10 месяцев, со штрафом в размере 300 тыс. рублей; Ахметов - 2 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей; Курочкин - 3 года, со штрафом в размере 100 тыс. рублей; Воронцов - 2,5 года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей.