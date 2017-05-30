МЧС будет предупреждать людей о чрезвычайных ситуациях через громкоговорители

МЧС собирается через уличные громкоговорители оповещать о чрезвычайных ситуациях, сейчас основным инструментом для уведомления жителей о ЧС служат радиоточки. Об этом сообщают "Известия".

От использования трехпрограммных приемников министерство отказываться тоже не собирается, посколкьу видит в этом способе определенные плюсы: энергонезависимость, помехоустойчивость, постоянная готовность к работе.

Однако радиоточки не справляются с задачей, поскольку у многих людей их попросту нет. По сведениям издания, на сегодня такую услугу получает около 60% граждан России. В минувшем году примерно 110 тысяч москвичей и почти 30 тысяч петербуржцев отказалось от использования домашнего радио.

В МЧС России рассказали, что намерены "задействовать все существующие сети связи: фиксированную и подвижную, радиотелефонную (сотовую), телевизионную, радиовещательную эфирную и проводную".

В то же время есть опасность, что при включении сирены может начаться паника.