В Альметьевске разбилась пятилетняя девочка, упавшая с 6 этажа

В Альметьевске накануне утром погибла пятилетняя девочка, выпавшая с 6 этажа дома по улице Калинина, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Около 8 часов утра девочка встала на подоконник и случайно выпала из окна. От полученных травм она скончалась в больнице, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту Следственный комитет начал доследственную проверку.

Отметим, неделю назад в Казани случилось похожее ЧП - на улице Адоратского двухлетний мальчик облокотился на москитную сетку и погиб, упав с 12 этажа.