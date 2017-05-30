СМИ: на границах России начнут проверять отпечатки пальцев

Российские пограничники начнут проверять отпечатки пальцев с помощью специальных мобильных устройств. Минкомсвязи РФ уже разработало необходимое программное обеспечение (ПО). Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что это делается для надежности пограничного контроля.

- Данные решения можно будет использовать в мобильных, временных, сезонных и нерегулярно функционирующих пунктах проверки документов. В том числе - для проверки принадлежности документов предъявителю путем верификации папиллярных узоров пальцев рук, - говорится в сообщении.

В настоящее время данное решение согласовывают с властями.