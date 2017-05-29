Теплоход с ветеранами из Казани, застрявший на мели, продолжил плавание

Его сняли с мели при помощи буксира

В Нижегородской области с мели на реке Сура сняли теплоход "Очарованный странник", перевозивший 120 ветеранов из Казани. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- В 19:10 прибывший на место происшествия буксир "Судоходная компания "Волжское пароходство" снял с мели теплоход "Очарованный странник". Теплоход продолжил движение по намеченному маршруту. Пострадавших нет, - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, инцидент произошел сегодня около полуночи. Трехпалубный теплоход в акватории Чебоксарского водохранилища сбился с курса и вошел в акваторию реки Сура, где сел на мель, по предварительным данным, из-за тумана.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива не произошло.