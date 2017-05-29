Наверх
Теплоход с ветеранами из Казани, застрявший на мели, продолжил плавание
21:04, сегодня6
Появилось видео, как сейчас выглядит с беспилотника одно из осушенных озер Лебяжье
20:44, сегодня1
Причиной вспышки гриппа на птицефабрике в Татарстане стали дикие птицы
20:20, сегодня3
Зеленодольский бронекатер, построенный в годы ВОВ, отправился в Крым
19:11, сегодня4
Любой казанец может получить сертификат в кафе, сделав всего одну фотографию
Завтра в Казани днем будет без осадков и +17 градусов
18:42, сегодня
В Казани скинхед, обвиняемый в убийстве студента из Африки, признался в смерти индийца
17:32, сегодня16
В Казани осудили парня, который на улице в Салмачах исколол девушку напильником
16:47, сегодня14
Тест ProKazan.ru: насколько хорошо вы знаете правила дорожного движения
В Татарстане в этом году построят 100 километров дорог на бетонном основании
16:03, сегодня12
Теплоход с 120 ветеранами из Казани сел на мель на реке Сура в Нижегородской области
15:44, сегодня17
В Татарстане с берега водохранилища похитили снегоболотоход
15:31, сегодня4
Казанцы смогут обучиться ораторскому искусству
​Умер известный продюсер, который занимался татарским вариантом хита «Экспонат»
14:49, сегодня3
График отключения горячей воды в Казани на июнь: опубликован список домов
14:44, сегодня5
В Елабуге школьник прутом сломал ребра подростку, кинувшему ботинок в его брата
14:27, сегодня15
ВТБ отменил комиссию по переводам с карты на карту для новых клиентов мобильного банка
В Елабуге около новостройки 5-летнего ребенка ударило током от строительного забора
14:21, сегодня5
СМИ: лидеры татарстанского КПРФ выбыли из Центрального комитета партии
13:44, сегодня13
Эксперимент ProKazan.ru: где купить вкусные фрукты в Казани
13:20, сегодня10
В Сети появилось видео, как в Казани башкирский «Джастин Бибер» сбежал через окно
12:47, сегодня14
На улице Адоратского мужчина начал стрелять на дороге из двух пистолетов
12:24, сегодня20
Полиция РТ ищет жертв супругов-извращенцев, которых шантажировали видеозаписями секса
12:04, сегодня8
В Казани на таксистку напал пассажир и попытался задушить ее
11:30, сегодня6
"Дневник хача" в Казани: встреча близняшек, "Казань Арена" и концерт на набережной
11:12, сегодня21
Глава МВД по РТ за год заработал 3,1 млн рублей
11:08, сегодня13
Соцсети: убитый на острове казанец был братом изнасилованной на Лебяжьем девушки
10:30, сегодня8
Депутат Госдумы РФ Сидякин: «В Казани могут начать сносить «хрущевки»
10:24, сегодня26
СМИ: неплательщиков алиментов могут начать привлекать к уголовной ответственности
09:40, сегодня26
Проверки на «Татфлоте»: судоходная компания «забыла» про «Булгарию»?
09:27, сегодня28
Стал известен список контролируемых зон на время Кубка Конфедераций в Казани
09:02, сегодня4
8 вещей, которые облегчат жизнь и улучшат самочувствие казанских дачников
08:57, сегодня4
Власти Татарстана создали фонд поддержки обманутых вкладчиков и дольщиков
08:34, сегодня11
На техническое перевооружение Порохового завода в Казани потратят 34 млн рублей
08:16, сегодня11
Сегодня в Казани ожидается дождь и +17 градусов
06:15, сегодня1
СМИ: футбольный клуб «Ростов» нашел возможную замену Бердыеву
18:45, 29.05.201715
Складскую зону у Речпорта могут перевести в Свияжск
18:07, 29.05.201726
Джакузи, солнце, шезлонги, загорелые девушки - как отдыхают казанцы каждое лето
18:03, 29.05.201710
В Зеленодольске может появиться стоянка для яхт и гостиница на берегу
18:01, 29.05.201711
Президент Татарстана: «Ваши экзамены туфтовые никому не нужны»
17:50, 29.05.201724
Афиша громких событий-2017: концерт "Грибов", Велоночь и книжный фестиваль в парке
17:16, 29.05.20172
В Лениногорске сожгли 600 килограммов индюшатины, зараженной птичьим гриппом
17:09, 29.05.20174
Убийство девушки, найденной завернутой в пакет на берегу в Заинске: ее зарезали еще зимой
16:59, 29.05.20178
МЧС проверило все официальные пляжи Казани: проверку прошли только два
16:34, 29.05.20176
Музыкальная группа из Казани может представить Россию на «Детском Евровидении-2017»
16:32, 29.05.20172
Синоптики предупредили казанцев о штормовом ветре, который ожидается вечером
16:16, 29.05.201717
Афиша 30 мая - 6 июня: День защиты детей, гастроли дельфинария и кинопоказы в парке Казани
16:12, 29.05.2017
15% россиян умирает от рака: как казанцам увеличить свои шансы оказаться в других 85%
15:55, 29.05.201710
Миллиардер Алишер Усманов пообещал раздавать iPhone и футболки за мемы и стикеры с собой
15:47, 29.05.201730
На мосту в центре Казани «старинной» брусчаткой выложат только пешеходные тротуары
15:15, 29.05.201712
Жителя Башкирии будут судить за "антитатарский" пост "ВКонтакте"
15:06, 29.05.201719
В Татарстане сняли на видео, как на машине медицинской службы перевозят доски
14:45, 29.05.201726
Забытые болезни могут вернуться: профессор-фармаколог об устойчивости к антибиотикам
14:42, 29.05.201710
Автобус, ехавший в Казань, попал в ДТП с двумя погибшими
14:40, 29.05.20172
Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»
14:05, 29.05.2017
В Подмосковье планируют построить татарский поселок
14:03, 29.05.201716
С «умными» часами от «Ростелекома» ребенок всегда под присмотром
14:01, 29.05.2017
Мэрия Казани: почти треть водителей общественного транспорта - из стран ближнего зарубежья
13:59, 29.05.201729
В Татарстане начнут разводить элитную рыбу
13:25, 29.05.201715
Путин объявил в России Десятилетие детства
12:45, 29.05.201724
На улице Декабристов водитель Hyundai сбил байкера на Yamaha
12:10, 29.05.201721
Ростехнадзор: оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%
11:58, 29.05.201716
В Казани осушили Лебяжье озеро
11:44, 29.05.201731
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Появилось видео, как сейчас выглядит с беспилотника одно из осушенных озер Лебяжье

Появилось видео, как сейчас выглядит с беспилотника одно из осушенных озер Лебяжье
16+
Фото: скриншот видео

В Интернете появилось видео, как сейчас выглядит одно из осушенных озер Лебяжье, запись была снята с беспилотника.

Напомним, в минувшие выходные удивленные исчезновением озера жители города обратились в Facebook к помощнику президента Татарстана по общественным пространствам Наталии Фишман.

- Сейчас делается дноуглубление, затем гидроизоляция бентонитовыми матами и наполнение. Родников там не было, система пополнялась за счёт площади водосбора, - сообщила с свою очередь Фишман.

Обсудить восстановление озер Лебяжье можно будет 5 июня на еженедельном совещании непосредственно около озера. Там будут присутствовать представители администрации, Минэкологии РТ, застройщики и проектировщики.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды.Инвестором экореабилитации озер выступил "ТАИФ".

Н. Вильданов, 30.05.2017, 20:44
Тэги: Экология
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин30 мая 2017, 21:37
https://
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 317
Голосовать
Голосов: 591
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 524
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-19, +7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани