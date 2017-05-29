Появилось видео, как сейчас выглядит с беспилотника одно из осушенных озер Лебяжье

В Интернете появилось видео, как сейчас выглядит одно из осушенных озер Лебяжье, запись была снята с беспилотника.

Напомним, в минувшие выходные удивленные исчезновением озера жители города обратились в Facebook к помощнику президента Татарстана по общественным пространствам Наталии Фишман.

- Сейчас делается дноуглубление, затем гидроизоляция бентонитовыми матами и наполнение. Родников там не было, система пополнялась за счёт площади водосбора, - сообщила с свою очередь Фишман.

Обсудить восстановление озер Лебяжье можно будет 5 июня на еженедельном совещании непосредственно около озера. Там будут присутствовать представители администрации, Минэкологии РТ, застройщики и проектировщики.

Минувшей зимой Минэкологии Татарстана одобрило проект экореабилитации системы озер Лебяжье. Согласно нему, предполагается углубление озер до четырех метров, устройство противофильтрационного экрана, а также укладку защитного слоя грунта толщиной 0,5-0,7 м с целью создания основы под формирование природной экологической среды.Инвестором экореабилитации озер выступил "ТАИФ".