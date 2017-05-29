Зеленодольский бронекатер, построенный в годы ВОВ, отправился в Крым

Моряки почтят память экипажа, погибшего во время войны

Житель Тольятти восстановил бронекатер БК-73, построенный на зеленодольском судостроительном заводе в 1943 году. В конце мая он отправился своим ходом в город Керчь, чтобы возложить венки на месте гибели боевого корабля. Торжественная церемония состоится 5 июня.

- Хотим отдать дань памяти морякам, служившим на этом бронекатере, - рассказал Александр Елкин.

Зеленодольский завод в годы войны изготовил 200 судов проекта 1125. Во время Сталинградской битвы этот катер сновал по реке с одного берега на другой, увозя в тыл раненых и доставляя на передовую новых бойцов, боеприпасы, медикаменты и провиант. За мужество и героизм бригада бронекатеров получила звание гвардейской.

После Сталинграда, в 1943 году катер участвовал в высадке десанта под Керчью. В ходе одной из боевых операций БК-73 подорвался на мине - все члены экипажа и десант погибли.

БК-73 пролежал на дне Керченского пролива почти 70 лет, пока его не обнаружил Александр Елкин. Мужчина занимается поисками затонувших кораблей, поэтому загорелся идеей поднять на поверхность и этот катер. К сожалению, судно было сильно повреждено.

- Поэтому мы сделали точную копию катера, установив на него вооружение и оборудование, поднятое со дна моря, - продолжает Александр. - Правда слегка изменили проект, приспособив его под использование в мирное время.

Александр Елкин хотел в этом году приплыть на своем бронекатере в Зеленодольск. Он предложил городским властям свое участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. Но ответа от них так и не получил.

И хотя теперь БК-73 останется в Крыму, житель Тольятти не оставляет попыток создания плавучего памятника на родине бронекатера.

- У нас есть обломки бронекатера проекта С-40, который также строился в Зеленодольске, - рассказывает Александр Елкин. - Хотим предложить заводу имени Горького совместными усилиями восстановить его и приспособить для речных прогулок. На нем можно катать детей, рассказывая об истории судостроения и проводить уроки на воде.

По словам эксперта, построить бронекатер можно будет за полгода и на его борт смогут подняться 12 пассажиров.

Зеленодольский городской музей получит в дар уникальные экспонаты со дна Черного моря.

- Мы планируем передать зеленодольскому музею некоторые наши находки, - говорит Александр Елкин. - Например, у нас есть подлинный винт боевого корабля с клеймом зеленодольского завода 1943 года. Есть личные вещи экипажа, служившего на БК-73 и многое другое.