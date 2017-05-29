В Казани осудили парня, который на улице в Салмачах исколол девушку напильником

Сегодня, 30 мая, Приволжский суд Казани огласил приговор 28-летнему Максиму Байрамову, который на улице в Салмачах исколол 19-летнюю студентку. Об этом сообщает «Татар-информ».

Свою вину подсудимый признал частично, добавив, что не собирался убивать девушку, а хотел только отобрать у нее сотовый телефон. В своем последнем слове Байрамов попросил прощение у нее, но мать потерпевшей громко заявила, что они не намерены его прощать.

Таким образом, он признан виновным по статьям «Покушение на убийство, сопряжённое с разбоем» и «Разбой». Суд приговорил Максима Байрамова к 11 годам колонии строгого режима.

Напомним, происшествие произошло около 21 часов 31 августа. Байрамов напал на девушку, которая возвращалась домой, и нанес ей около 8 ударов напильником, один из ударов попал в легкое. После нападения парень достал из сумочки девушки телефон, после чего, заметив свет фар приближающегося автомобиля, скрылся. Инцидент случился на неосвещенном месте, удары девушке были нанесены в шею и грудную клетку, ее с множественными травмами госпитализировали в РКБ.