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В Татарстане в этом году построят 100 километров дорог на бетонном основании

В Татарстане в этом году построят 100 километров дорог на бетонном основании
16+
Фото: из архива ProKazan.ru

В Татарстане в этом году построят порядка 100 километров дорог на бетонном основании. Об этом в ходе брифинга в кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

Так, по словам Сафина, в этом году Татарстан планирует прекратить использование при строительстве дорог щебня твердых пород, ввозимого из Урала.

- Вместо этого при строительстве оснований будет использоваться бетон, - сказал Сафин.

Дороги из марочного бетона будут строиться в рамках программы по строительству подъездов к фермерским хозяйствам и агрофермам.

- Там агрессивная среда, ходят животные, поэтому мы эти дороги строим в бетоне и оттачиваем технологию, - добавил министр.

В свою очередь, директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов отметил, что эта технология будет применяться и на объектах капитального ремонта.

- По замене основания, вместо того, чтобы полностью возводить новые основания из высокопрочного щебня, будут использоваться материалы ПГС, укрепленные цементом.

Напомним, ранее стало известно, что транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании.

Отмтеим, что строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных. 

Люция Кашапова, 30.05.2017, 16:03
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин30 мая 2017, 16:26
Почему чиновники не несут ответственности за плохую работу?
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Обычный водитель30 мая 2017, 16:28
Ну не умеют у нас в Татарстане строить современные дороги ! Трасса " М7 " на Наб.Челны , 878 километр поворот на Отар-Дубровку , итак самая верхняя точка на местности , так ещё наши умники подняли там дорогу на 1,5 метра дополнительно !!! Чтобы зимой фуры и высокие автобусы точно ветром сдуло ??? Толковые дорожники холмы срезают и овраги засыпают этим грунтом, а у нас Татарские горки !!!
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