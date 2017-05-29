В Татарстане в этом году построят 100 километров дорог на бетонном основании

В Татарстане в этом году построят порядка 100 километров дорог на бетонном основании. Об этом в ходе брифинга в кабмине РТ сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин.

Так, по словам Сафина, в этом году Татарстан планирует прекратить использование при строительстве дорог щебня твердых пород, ввозимого из Урала.

- Вместо этого при строительстве оснований будет использоваться бетон, - сказал Сафин.

Дороги из марочного бетона будут строиться в рамках программы по строительству подъездов к фермерским хозяйствам и агрофермам.

- Там агрессивная среда, ходят животные, поэтому мы эти дороги строим в бетоне и оттачиваем технологию, - добавил министр.

В свою очередь, директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов отметил, что эта технология будет применяться и на объектах капитального ремонта.

- По замене основания, вместо того, чтобы полностью возводить новые основания из высокопрочного щебня, будут использоваться материалы ПГС, укрепленные цементом.

Напомним, ранее стало известно, что транспортная развязка на трассе Казань-Боровое Матюшино будет на бетонном основании.

Отмтеим, что строить дороги на основе бетона предложил президент РТ Рустам Минниханов. По его словам, такая дорога по эксплуатации намного эффективнее стандартных.