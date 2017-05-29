Завтра в Казани днем будет без осадков и +17 градусов

Завтра, 31 мая, в Казани ожидается облачная погода, днем без осадков. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 2-4 гр.тепла, в низких местах на почве заморозки до -1 гр. Максимальная температура воздуха днем 15-17 гр.тепла.