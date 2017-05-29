В Елабуге школьник прутом сломал ребра подростку, кинувшего ботинок в его брата

В Елабуге на 14-летнего ученика одной из школ города возбудили дело за то, что он металлическим прутом избил 13-летнего школьника, который кинул ботинком в его младшего брата, об этом сообщили в Следственном комитете.

Предварительно, происшествие случилось днем 14 мая в лесопосадке по улице Пригородная.

- Подозреваемый нанес 13-летнему подростку не менее двух ударов по лицу и телу металлическим прутом. Поводом для агрессивного поведения послужило то, что потерпевший незадолго до этого кинул ботинком в младшего брата подозреваемого, после чего тот упал с качелей, - рассказали в СК.

ProKazan.ru в правоохранительных органах уточнили, что пострадавший получил перелом ребер, его госпитализировали.

По данному факту было возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", подозреваемый был отпущен домой под подписку о невыезде.