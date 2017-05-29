СМИ: лидеры татарстанского КПРФ выбыли из Центрального комитета партии

Депутаты Госсовета Татарстана от КПРФ 62-летний Хафиз Миргалимов и 32-летний Артем Прокофьев выбыли из Центрального комитета партии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что к такому решению привела череда скандалов, в которой были замешаны лидеры татарстанского КПРФ.

- Статус Прокофьева понижен до кандидата в члены ЦК, а Миргалимов переведен в состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, - говорится в сообщении.

Кроме того, источники издания отмечают, что за день до съезда лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на пленуме, раскритиковал результаты последних выборов в Татарстане, по итогам которых партия получила всего 4,07% голосов.

Напомним, репутацию Прокофьева и Миргалимова подпортила потасовка, которая произошла между ними осенью прошлого года в кабинете фракции коммунистов Госсовета РТ. Хафиз Миргалимов, работая в кабинете с документами, обнаружил в папке некую бумагу, которая предназначалась для партийного руководства в Москве и, судя по всему, не должна была попасть в его руки.

Артем Прокофьев, который возглавлял региональный штаб на выборах в Госдуму РФ, составил отчет о работе местной партийной организации в этот важный период. Остается предположить, что этот самый отчет оказался нелицеприятным для Миргалимова.