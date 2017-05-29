В Сети появилось видео, как в Казани башкирский «Джастин Бибер» сбежал через окно

В Интернете появилось видео, как популярный башкирский музыкант Элвин Грей (Радик Юльякшин) сбежал от поклонников через окно после концерта в Казани, который состоялся накануне, 29 мая, об этом сообщает ProUfu.ru.

- В комментариях под видео подписчики возмущаются таким поведением, считая, что музыкант неуважительно относится к своим поклонникам, - говорится в сообщении.

Кстати



27-летний Радик Юльякшин стал первым исполнителем в Башкортостане, который пришел в российский шоубиз из национальной эстрады и стал очень популярным за короткий промежуток времени.



Победитель всероссийского конкурса «Я - артист»-2013 в номинациях «Любимец публики», «Выбор Бриллиант-Медиа», «Хит-прорыв». Обладатель номинации певец года в Башкортостане 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов. Обладатель Гран-при по версии телеканала «Туган тел» - Татарстан в номинации «ХИТ года-2012». Обладатель Гран-при в номинации «ХИТ года в Башкортостане-2012». Поет сразу на трех языках: на татарском, русском и башкирском. Записал несколько аудиоальбомов.