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В Сети появилось видео, как в Казани башкирский «Джастин Бибер» сбежал через окно

В Сети появилось видео, как в Казани башкирский «Джастин Бибер» сбежал через окно
16+
Фото: скриншот

В Интернете появилось видео, как популярный башкирский музыкант Элвин Грей (Радик Юльякшин) сбежал от поклонников через окно после концерта в Казани, который состоялся накануне, 29 мая, об этом сообщает ProUfu.ru.

- В комментариях под видео подписчики возмущаются таким поведением, считая, что музыкант неуважительно относится к своим поклонникам, - говорится в сообщении.

Кстати

27-летний Радик Юльякшин стал первым исполнителем в Башкортостане, который пришел в российский шоубиз из национальной эстрады и стал очень популярным за короткий промежуток времени.

Победитель всероссийского конкурса «Я - артист»-2013 в номинациях «Любимец публики», «Выбор Бриллиант-Медиа», «Хит-прорыв». Обладатель номинации певец года в Башкортостане 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 годов. Обладатель Гран-при по версии телеканала «Туган тел» - Татарстан в номинации «ХИТ года-2012». Обладатель Гран-при в номинации «ХИТ года в Башкортостане-2012». Поет сразу на трех языках: на татарском, русском и башкирском. Записал несколько аудиоальбомов.

Н. Вильданов, 30.05.2017, 12:47
Тэги: Искусство
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Комментарии

Горожанин30 мая 2017, 12:56
что это такое, что происходит?

юльякшин и близняшки захватили редакцию?
0
9
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Горожанин30 мая 2017, 12:58
Баб испугалсо, ссыкун :-D
0
5
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Горожанин30 мая 2017, 13:01
А кто такой этот г.ей ?
0
8
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Горожанин30 мая 2017, 13:25
И это дурацкое слово "Брат"
0
0
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