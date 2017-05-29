На улице Адоратского мужчина начал стрелять на дороге из двух пистолетов

В Казани на проезжей части улицы Адоратского накануне вечером 41-летний мужчина устроил стрельбу из сигнального и пневматического пистолетов в ходе конфликта с 43-летним жителем города, в результате пострадал сам стрелок - его госпитализировали с сотрясением головного мозга. Об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

Предварительно, инцидент случился в 20:30 около дома №40 по улице Адоратского.

- Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого 41-летний мужчина начал стрелять из сигнального пистолета "Наган-С" и пневматического пистолета ТТ, однако ни в кого не попал. В результате стрелка с травмой головы госпитализировали, а другого участника конфликта доставили в отдел полиции, - рассказали ProKazan.ru.

По данному факту возбудили дело по статье "Хулиганство", выясняются причины инцидента.