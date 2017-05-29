В Казани на таксистку напал пассажир и попытался задушить ее

В Казани в припаркованном около дома на Аракчинском шоссе KIA Rio 44-летний мужчина напал на 35-летнюю женщину-таксистку и попытался задушить ее, об этом происшествии сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Нападение произошло около 2 часов ночи 29 мая. Мужчина напал на женщину, работащую в одной из служб такси города, попытался задушить и забрал у нее около 6 тысяч рублей, - рассказали ProKazan.ru.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый житель Казани.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", идет расследование.